Quang Hải mất bàn thắng, CLB Công an Hà Nội hòa Sông Lam Nghệ An

(VTC News) -

Highlight Sông Lam Nghệ An 1-1 CAHN

Bất ngờ xảy ra ở phút 40 của trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và Công an Hà Nội. Lê Nguyên Hoàng ghi bàn mở tỷ số bằng cú sút phạt đẹp mắt đánh bại thủ môn Nguyễn Filip.

Đầu hiệp 2, Leo Artur ghi bàn gỡ hòa cho đội khách. Nguyễn Quang Hải sau đó xử lý khéo léo ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài hủy bàn thắng này do Quang Hải việt vị.

Đội hình Sông Lam Nghệ An đấu với CAHN

SLNA: Cao Văn Bình, Vương Văn Huy, Lê Nguyên Hoàng, Lê Văn Thành, Michael Olaha, Reon Moore, Trần Mạnh Quỳnh, Ngô Văn Lương, Hồ Văn Cường, Hồ Khắc Ngọc, Carlos Renteria.

CAHN: Nguyễn Filip, Phạm Lý Đức, Stefan Mauk, Nguyễn Đình Bắc, Leo Artur, Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Quang Hải, Trần Đình Trọng, Alan, Lê Văn Đô, Giáp Tuấn Dương.