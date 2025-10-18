Bất ngờ danh tính sao nhập tịch sắp lên tuyển Việt Nam, không phải Đỗ Hoàng Hên

(VTC News) -

Theo nguồn tin của Báo Điện tử VTC News, đội tuyển Việt Nam có thể sử dụng cầu thủ nhập tịch mới ngay trong loạt trận tháng 11/2025. Tuy nhiên, nhân tố này không phải Đỗ Hoàng Hên - người vừa trở thành công dân Việt Nam hôm qua 18/10.

Ngôi sao nhập tịch có cơ hội ra mắt đội tuyển Việt Nam trước Đỗ Hoàng Hên là Gustavo Santos, trung vệ của câu lạc bộ Đà Nẵng. Cầu thủ người Brazil sắp có quốc tịch Việt Nam, dự kiến trước thời điểm đăng ký cầu thủ ở loạt trận quốc tế tháng 11.

Quá trình hoàn thiện thủ tục của Gustavo Santos được đẩy nhanh đáng kể sau khi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi công văn đến Bộ Tư pháp và Bộ Công an về việc hỗ trợ nhập quốc tịch. Dự kiến, Gustavo Santos cần chờ thêm 1 tháng để chính thức trở thành công dân Việt Nam.

Nếu quá trình này diễn ra thuận lợi, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) có thể tính đến việc đăng kí thi đấu anh cho vòng loại Asian Cup 2027. Ngày 19/11, đội tuyển Việt Nam sẽ có chuyến làm khách trên sân của Lào. Gustavo cần chính thức trở thành công dân Việt Nam và hoàn tất mọi thủ tục đăng ký với Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) trước ngày 18/11.

Gustavo có thể thi đấu cho đội tuyển Việt Nam.

Gustavo Santos sinh năm 1995, cao 1m95 mang quốc tịch Brazil. Cầu thủ 30 tuổi thi đấu ở vị trí trung vệ. Anh đến Việt Nam từ năm 2019, thử việc ở một số câu lạc bộ trước khi khoác áo Sài Gòn FC.

Trung vệ này sau đó chơi bóng cho Sông Lam Nghệ An, Thanh Hóa trước khi chuyển tới Đà Nẵng ở mùa giải này. Giai đoạn phong độ cao nhất của Gustavo Santos là khoảng thời gian thi đấu cho CLB Thanh Hóa. Anh là trụ cột giúp đội bóng xứ Thanh giành 2 chức vô địch Quốc gia. Kết thúc mùa giải 2024-2025, Gustavo chia tay câu lạc bộ Thanh Hóa để gia nhập Đà Nẵng.

Trung vệ có chiều cao gần 2m ghi dấu ấn ở cách chơi bóng điềm tĩnh. Khả năng chuyền bóng và phát động tấn công của anh cũng không tồi. Ngoài ra, với chiều cao tốt, Gustavo rất mạnh trong các pha không chiến cả trong tấn công lẫn phòng ngự.

Trong khi đó, Hendrio Araujo vừa chính thức nhận quốc tịch Việt Nam ngày 17/10. Tuy nhiên, tiền vệ người Brazil lại chưa sinh sống ở Việt Nam đủ năm nay. Theo mốc thời gian anh gia nhập CLB Bình Định, phải đến tháng 1/2026, Đỗ Hoàng Hên - tên mới của Hendrio mới đủ điều kiện ra sân thi đấu cho đội tuyển quốc gia.