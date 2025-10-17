Tuyển Việt Nam chưa dùng ngôi sao mới nhập tịch để tránh án phạt nặng

(VTC News) -

Theo nguồn tin của Báo Điện tử VTC News, Sở Tư pháp Hà Nội sẽ tổ chức buổi lễ trao quốc Việt Nam cho Đỗ Hoàng Hên - cầu thủ thường được biết đến với cái tên Hendrio Araujo vào ngày 17/10. Tuy nhiên, ngôi sao sinh năm 1994 chỉ có thể thi đấu cho Hà Nội FC chứ chưa được góp mặt ở đội tuyển Việt Nam.

Theo quy định của Liên đoàn bóng đá thế giới, một cầu thủ muốn thay đổi đội tuyển mà không mang dòng máu của quốc gia đó cần phải sống và làm việc đủ 5 năm liên tiếp ở nước sở tại. Hoàng Hên gia nhập Bình Định từ tháng 1/2021 nhưng đến Việt Nam từ tháng 12/2020. Do đó, phải đến tháng 12/2025 anh mới đủ điều kiện ra sân cho đội tuyển Việt Nam.

Hendrio Araujo có quốc tịch Việt Nam.

Trong tháng 11/2025, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón đối thủ Lào trên sân nhà trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027. Đỗ Hoàng Hên chưa đủ điều kiện nên không thể ra sân thi đấu. Nếu cố tình làm sai lệch hồ sơ và đăng kí Hoàng Hên vào sân, tuyển Việt Nam phải trả giá đắt.

Bất kể hành vi sử dụng cầu thủ không đủ tư cách thi đấu nào cũng sẽ bị FIFA xử phạt nặng, thông thường là xử thua 0-3. Gần đây nhất, đội tuyển Nam Phi mắc lỗi này và nhận phán quyết tương tự trong trận đấu gặp Lesotho tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi.

Rõ ràng, VFF không có lý do gì phải vội vàng. Trận đấu quan trọng nhất với tuyển Việt Nam diễn ra vào tháng 3/2026 khi đối đầu với Malaysia.

Trong 4 năm qua, Hendrio ghi 29 bàn và có 32 đường chuyền cho đồng đội lập công khi thi đấu cho Nam Định và Bình Định. Phần lớn trong số những đường kiến tạo của Hendrio được hướng tới Nguyễn Xuân Son.

Cách đây vài tháng, HLV Kim Sang-sik và Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã có công văn công nhận Hendrio là tài năng đặc biệt, có thể cống hiến cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. T