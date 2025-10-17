Ngôi sao nhập tịch Đỗ Hoàng Hên: 'Khao khát được cống hiến cho bóng đá Việt Nam'

(VTC News) -

Sáng 17/10, cầu thủ Hendrio Araujo trở thành công dân Việt Nam, lấy tên tiếng Việt là Đỗ Hoàng Hên. Tiền vệ của câu lạc bộ Hà Nội nhận quyết định cho nhập tịch Việt Nam tại Sở Tư pháp TP Hà Nội, với sự chứng kiến của đại diện Cục Hành chính tư pháp - Bộ Tư pháp, Cục Thể dục thể thao, Liên đoàn bóng đá Việt Nam, câu lạc bộ Hà Nội và gia đình.

Đỗ Hoàng Hên mặc áo dài truyền thống Việt Nam và hát quốc ca trôi chảy. Cầu thủ này cũng có thể giao tiếp bằng tiếng Việt.

“Tôi rất vui, tự hào và cảm thấy vô cùng biết ơn. Tôi đã chính thức trở thành công dân Việt Nam. Tôi yêu đất nước, con người Việt Nam. Tôi khao khát được cống hiến cho bóng đá Việt Nam. Tôi sẽ nỗ lực hơn nữa để xứng đáng với niềm tin của mọi người và đóng góp hết mình cho CLB Hà Nội cũng như bóng đá Việt Nam", Đỗ Hoàng Hên nói sau khi trở thành công dân Việt Nam.

Đỗ Hoàng Hên gia nhập Hà Nội FC tháng 5/2025, sau khi chia tay câu lạc bộ Nam Định. Đội bóng Thủ đô hỗ trợ cầu thủ gốc Brazil nhập quốc tịch Việt Nam cũng như học tập, tìm hiểu về văn hóa, ngôn ngữ, lịch sử và luật pháp.

Sau khi nhập quốc tịch thành công, Đỗ Hoàng Hên được phép thi đấu tại V.League 2025-2026 cho câu lạc bộ Hà Nội ngay từ vòng 7. Anh có thể ra sân trong trận Hà Nội FC gặp Ninh Bình ngày 18/10.

“Chúc mừng Hendrio và bây giờ là Đỗ Hoàng Hên - chính thức trở thành công dân Việt Nam. Chúng tôi rất phấn khởi khi có thêm một thành viên trong ngôi nhà bóng đá Việt Nam. Hy vọng rằng Đỗ Hoàng Hên sẽ tiếp tục thể hiện tinh thần chuyên nghiệp, tận tâm, và sớm mang lại những đóng góp thiết thực cho bóng đá Việt Nam trong màu áo CLB và đội tuyển quốc gia”, ông Nguyễn Minh Châu - Phó Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam gửi lời chúc mừng Đỗ Hoàng Hên.

Hendrio Araujo từng là trụ cột hàng đầu của CLB Nam Định. Anh cùng Nguyễn Xuân Son tạo thành bộ đôi tấn công hiệu quả, góp công lớn giúp đội bóng thành Nam vô địch V.League 2023-2024. Trước đó, trong màu áo Bình Định, cầu thủ sinh năm 1994 thể hiện đẳng cấp và được đánh giá là một trong những ngoại binh hay nhất V.League.

Tuy nhiên, Đỗ Hoàng Hên chưa đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Việt Nam. Anh phải chờ đến cuối năm nay mới đủ thời gian cư trú để được đăng ký chuyển quốc tịch với FIFA theo quy định. Do đó, Đỗ Hoàng Hên chưa thể thi đấu trong trận đội tuyển Việt Nam gặp Lào diễn ra vào tháng 11.