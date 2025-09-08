Quả lặc lè có tác dụng gì?

Quả lặc lè, hay còn được biết đến với các tên gọi lặc lày, mướp rừng là loại rau quả dân dã, quen thuộc trong bữa ăn của nhiều gia đình Việt Nam. Không chỉ mang đến hương vị ngọt mát, thanh tao, quả lặc lè còn là "kho báu" dinh dưỡng với vô vàn lợi ích sức khỏe mà không phải ai cũng biết.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Lợi ích nổi bật nhất của quả lặc lè là khả năng hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Các hợp chất trong lặc lè, đặc biệt là charantin, vicine và polypeptide-p, tác dụng tương tự như insulin, giúp cơ thể sử dụng glucose hiệu quả hơn. Điều này giúp làm giảm và ổn định lượng đường trong máu, đặc biệt hữu ích cho những người mắc bệnh tiểu đường hoặc có nguy cơ cao.

Tăng cường hệ miễn dịch

Lặc lè là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào, chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do các gốc tự do. Vitamin C cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống lại các bệnh nhiễm trùng thông thường như cảm cúm và viêm họng.

Quả lặc lè có cực nhiều ở Việt Nam. (Ảnh: Shutter Stock)

Hỗ trợ giảm cân

Lặc lè chứa rất ít calo nhưng lại giàu chất xơ, giúp bạn cảm thấy no lâu hơn và giảm cảm giác thèm ăn. Đồng thời, các hợp chất trong lặc lè còn có khả năng ức chế sự hình thành tế bào mỡ và tăng cường quá trình trao đổi chất, giúp cơ thể đốt cháy calo hiệu quả hơn, từ đó hỗ trợ quá trình giảm cân an toàn và bền vững.

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Với hàm lượng kali cao và các hợp chất chống oxy hóa, lặc lè có thể giúp cải thiện sức khỏe tim mạch. Kali giúp điều hòa huyết áp, trong khi các chất chống oxy hóa giúp giảm mức cholesterol xấu (LDL) và ngăn ngừa sự tích tụ mảng bám trong động mạch, giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Tốt cho hệ tiêu hóa

Chất xơ trong lặc lè không chỉ giúp giảm cân mà còn tốt cho hệ tiêu hóa. Nó giúp ngăn ngừa táo bón, thúc đẩy nhu động ruột và duy trì hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh. Lặc lè cũng có đặc tính kháng khuẩn, giúp bảo vệ đường ruột khỏi các vi khuẩn có hại.

Kháng viêm và chống ung thư

Nghiên cứu cho thấy, các hợp chất trong lặc lè có khả năng kháng viêm và chống oxy hóa mạnh mẽ. Chúng giúp làm giảm các phản ứng viêm trong cơ thể và ngăn ngừa sự phát triển của các tế bào ung thư.

Mặc dù cần thêm nhiều nghiên cứu, nhưng lặc lè được xem là một loại thực phẩm tiềm năng trong việc hỗ trợ phòng chống một số loại ung thư như ung thư vú, ung thư đại tràng và ung thư tuyến tiền liệt.

Cải thiện sức khỏe da

Nhờ hàm lượng vitamin C và các chất chống oxy hóa dồi dào, lặc lè giúp làn da trở nên khỏe mạnh, sáng mịn. Nó giúp giảm mụn trứng cá, làm mờ vết thâm và ngăn ngừa lão hóa sớm. Bạn có thể sử dụng lặc lè để làm nước ép hoặc đắp mặt nạ để tận dụng tối đa lợi ích này.

Lưu ý khi sử dụng lặc lè

- Không nên ăn quá nhiều lặc lè cùng một lúc, đặc biệt đối với người có tiền sử bệnh dạ dày.

- Phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

- Khi mua lặc lè, nên chọn những quả tươi, không bị dập nát và rửa sạch trước khi chế biến.