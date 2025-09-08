(VTC News) -

Lá khế có tác dụng gì?

Báo VietNamNet dẫn lời lương y Đỗ Minh Tuấn - Hội Đông y Hà Nội tư vấn, lá khế là vị thuốc quen thuộc, vị chua chát, tính bình, quy kinh phế và can, giúp cải thiện khí huyết, làm dịu da, thanh nhiệt, tiêu viêm, lợi tiểu. Trong y học cổ truyền, lá khế còn được dùng điều trị mụn nhọt, lở loét, mề đay, dị ứng, cảm nắng, ho.

Dưới đây là 4 tác dụng của lá khế với sức khoẻ:

Tán phong (loại trừ phong tà xâm nhập)

Lá khế giúp đẩy tà khí (như phong hàn hoặc phong nhiệt) ra ngoài, giảm ngứa do thời tiết thay đổi hoặc dị ứng bên ngoài. Lá khế thông qua biểu bì, làm lưu thông khí huyết và ngăn tà khí kết hợp với huyết nhiệt.

Thanh nhiệt (làm mát và thanh lọc nhiệt độc)

Lá khế giúp hạ nhiệt bên trong, cải thiện huyết nhiệt - nguyên nhân gây mẩn đỏ lan rộng và tái phát, hỗ trợ tiêu viêm, làm dịu da từ gốc rễ.

Giải độc (tiêu trừ độc tố ứ đọng)

Lá khế giúp loại bỏ độc tố tích tụ từ thực phẩm hoặc môi trường, cải thiện chức năng tỳ vị và ngăn huyết ứ, giảm viêm da, ngừa nhiễm trùng thứ phát.

Lá khế rất tốt cho sức khoẻ

Chỉ dương (dừng ngứa và làm dịu da)

Lá khế có tính sát khuẩn, ức chế dị ứng, giúp giảm ngứa nhanh chóng và ngăn ngừa lở loét. Công dụng này kết hợp với các yếu tố trên để "chỉ ngứa" từ biểu đến lý, đặc biệt khi can khí uất kết do căng thẳng.

Một số bài thuốc chữa bệnh từ lá khế

Báo Lao Động trích đăng bài viết của bác sĩ Nguyễn Thị Mai Phương, khoa Y học cổ truyền – Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 hướng dẫn một số bài thuốc chữa bệnh từ lá khế như sau:

Chữa cảm nắng: Lá khế vị chua chát, tính bình. Lá khế bánh tẻ tươi 100g, lá chanh tươi 40g, rửa sạch, giã vắt lấy nước uống. Bã đắp vào thái dương và gan bàn chân. Hoặc lấy một quả khế già chưa chín, nướng qua, sắc nước uống.

Chữa dị ứng, mẩn ngứa: Lấy lá khế tươi 20g nấu nước uống. Dùng 30 - 50g lá tươi nấu nước tắm.

Phòng bệnh sốt xuất huyết: Sắc lá khế 16g với sắn dây, lá dâu, lá tre, mã đề, sinh địa mỗi thứ 12g lấy nước uống hằng ngày trong thời gian địa phương có dịch bệnh sốt xuất huyết có thể chủ động đề phòng được bệnh.