(VTC News) -

Uống nước chè xanh thêm vài lát gừng có tác dụng gì?

Báo Lao động dẫn nguồn trang Aboluowang cho biết, gừng chứa gingerol và shogaol, hai hợp chất có tác dụng chống viêm, giảm ôxy hóa và tăng cường đốt cháy mỡ.

Khi kết hợp với nước chè xanh, sự cộng hưởng giữa catechin và gingerol giúp cải thiện quá trình trao đổi chất và ngăn ngừa tích tụ mỡ nội tạng.

Một nghiên cứu đăng trên Journal of the Science of Food and Agriculture chỉ ra rằng, việc sử dụng gừng thường xuyên cùng lá chè xanh giúp giảm mỡ bụng và cải thiện độ nhạy insulin.

Uống nước chè xanh pha với vài lát gừng tươi mỗi ngày là cách đơn giản để duy trì vóc dáng và sức khỏe.

Uống nước chè xanh thêm vài lát gừng rất tốt cho sức khoẻ

Lưu ý khi uống ước chè xanh với gừng

Báo VietNamNet dẫn lời Lương y Đỗ Minh Tuấn - Hội Đông y Hà Nội tư vấn, nước chè xanh giàu tanin khó tổng hợp sắt nên người thiếu máu không nên dùng.

Ngoài ra nước chè xanh chứa caffeine có thể gây triệu chứng chóng mặt, cồn cào, nôn ói nếu dùng nhiều. Nước chè xanh và gừng đều không nên dùng vào buổi tối.

Không uống nước trà lúc đói bụng vì dễ bị say, nhất là trà tươi (có thể gây nôn mửa). Không dùng trà đặc với lượng trên 10g trà khô/lần/người.

Khi uống nước trà bình thường cũng phải cách xa giờ uống thuốc có sắt; có Alcaloid (như mã tiền, cà độc dược...), có Aspirin, Ibuprofen, Warfarin, Paracetamol, Phenylpropanolamine, Ephedrine, Phenytoin, Methotrexate, vitamin B9, Nadolol. Người bệnh cần phẫu thuật không uống nước chè xanh trước và sau khi mổ 1 ngày, để phòng chảy máu do khó đông máu.