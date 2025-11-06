Porsche chào đón khách tới lái thử dàn xe thể thao

(VTC News) -

Chuỗi sự kiện Cuối tuần cùng Porsche 2025 mới đây đã trở lại Hà Nội và TP.HCM, tiếp tục khẳng định sức hút đối với khách hàng yêu mến thương hiệu xe thể thao sang trọng của Đức.

Cuối tuần cùng Porsche 2025 lấy cảm hứng từ dòng xe Cayenne. (Ảnh: Porsche Việt Nam)

Tại sự kiện, ngoài việc được lái thử toàn bộ dàn xe thể thao Porsche, khách tham dự còn được trải nghiệm bộ môn mini golf cùng chuyên gia, sáng tạo với nghệ thuật nhiếp ảnh cùng Leica, thử thách tay lái với bộ môn đua xe mô phỏng và nhiều hoạt động tương tác khác.

Theo ban tổ chức, chuỗi sự kiện Cuối tuần cùng Porsche 2025 lấy cảm hứng từ dòng xe Cayenne. Đây là chiếc SUV đa diện phù hợp với mọi hoàn cảnh - từ những chuyến du ngoạn cuối tuần cùng gia đình trong sự tiện nghi, sang trọng và an toàn đến những chuyến đi cá nhân trên các cung đường thử thách.

Khách tham dự sự kiện được lái thử dàn xe thể thao của Porsche. (Ảnh: Porsche Việt Nam)

Cayenne không chỉ là dòng xe có màu sắc thể thao nhất phân khúc, mà còn là tuyên ngôn về lối sống đa diện và tinh thần không ngừng khám phá. Xe có 5 cửa, 5 chỗ ngồi, phiên bản tiêu chuẩn có khả năng tăng tốc từ 0 - 100 km/giờ trong 6 giây, công suất 353 mã lực cho tốc độ tối đa 248 km/giờ.

“Sự kiện này không chỉ là dịp để chúng tôi tăng cường tính kết nối giữa thương hiệu và khách hàng thông qua những dòng xe thể thao xuất sắc và dịch vụ tiêu chuẩn toàn cầu của Porsche, mà còn là một sân chơi mở, nơi những người yêu mến Porsche có thể giao lưu và chia sẻ về phong cách sống thông qua những giá trị cốt lõi và niềm đam mê chung”, ông Andreas Klingler, Tổng giám đốc Porsche Việt Nam, cho biết.