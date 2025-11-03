(VTC News) -

Tháng 4 vừa qua, nữ ca sĩ Katy Perry vừa có chuyến bay ra ngoài không gian cùng Blue Origin - công ty công nghệ vũ trụ có trụ sở tại Mỹ.

Trước khi đam mê với không gian, Katy là tín đồ của tốc độ khi sở hữu dàn siêu xe đẳng cấp - từ Ferrari, Maserati, Tesla cho đến Mercedes cổ điển. Tất cả đều phản ánh cá tính rực rỡ và lối sống xa hoa của "ngôi sao tỉ USD".

Là một trong những nữ ca sĩ nổi tiếng nhất thế kỷ 21, Katy Perry sở hữu dàn xe khiến bất kỳ ai cũng phải mơ ước.

Tỷ phú Elon Musk tặng Katy Perry riêng một chiếc Cybertruck phiên bản tùy chỉnh. (Ảnh: Supercar Blondie)

Cô từng được bắt gặp lái chiếc Ferrari 599 GTB Fiorano 2011, Maserati GranTurismo Convertible 2012, hay BMW 6 Series Gran Coupe 2016 – những siêu phẩm thể thao biểu tượng của sự sang trọng và quyền lực.

Xe Fisker Karma 2014 - dòng xe điện hạng sang được Katy Perry tặng các trợ lý thân cận. (Ảnh: Supercar Blondie)

Không dừng lại ở những chiếc xe động cơ xăng truyền thống, Katy cũng “bắt trend” khi trở thành "fan" của xe điện. Cô từng lái Tesla Model S 2016 và được chính tỷ phú Elon Musk tặng riêng một chiếc Cybertruck phiên bản tùy chỉnh.

Katy Perry còn nổi tiếng với những lựa chọn xe mang đậm màu sắc cá nhân và thời trang.

Chiếc Mercedes-Benz 220 S Cabriolet đời 1957 của Katy Perry được xem là “báu vật” hiếm có. (Ảnh: Supercar Blondie)

Nữ ca sĩ từng sử dụng một chiếc Smart Fortwo 2008 sơn màu hồng Barbie cực kỳ bắt mắt – hình ảnh từng gắn liền với phong cách “kẹo ngọt” của cô trong những năm 2010.

Ngoài ra, cô cũng được BMW tặng riêng một chiếc Mini Cooper màu hồng nóng bỏng, phủ họa tiết da báo cùng tên Katy Perry in nổi bật bên hông xe.

Chiếc Mini Cooper màu hồng phủ họa tiết da báo cùng tên Katy Perry do BMW tặng nữ ca sĩ. (Ảnh: Supercar Blondie)

Giữa dàn siêu xe hiện đại, Katy vẫn dành tình yêu đặc biệt cho những giá trị cổ điển. Trong bộ sưu tập của cô, chiếc Mercedes-Benz 220 S Cabriolet đời 1957 là báu vật mang hơi thở hoài niệm, thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế và sang trọng hiếm có.

Đặc biệt, Katy Perry còn từng tặng các trợ lý thân cận những chiếc Fisker Karma 2014 mới tinh. Đây là dòng xe hybrid cao cấp của thập niên 2010, minh chứng cho sự hào phóng của cô.