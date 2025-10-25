Siêu xe Ferrari nát như 'xà bần' khi va chạm với xe tải ở khúc cua khét tiếng

(VTC News) -

Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua ghi lại khoảnh khắc va chạm kinh hoàng giữa một chiếc siêu xe Ferrari 458 Spider và một xe tải GMC Savana trên cung đường nổi tiếng nguy hiểm ở Mỹ.

Vụ việc xảy ra trên cung đường mang tên Tail of the Dragon (Đuôi Rồng) và có tên chính thức là U.S. Route 129. Cảnh quay từ video cho thấy chiếc Ferrari 458 được cho là đang tăng tốc, lao về phía một khúc cua gắt hình chữ U với tốc độ cao.

Có lẽ do tốc độ lái quá nhanh, tài xế đã phán đoán sai góc cua, khiến chiếc 458 bị trượt ngang, lấn qua vạch kẻ giữa đường và đi thẳng vào làn đường ngược chiều. Tại đó, chiếc siêu xe đâm trực diện vào chiếc GMC Savana đang di chuyển.

Cú va chạm khiến phần đầu chiếc Ferrari vỡ tan tành. Những bộ phận đắt tiền của siêu xe đến từ Italia văng tung tóe khắp mặt đường. Phần mũi chiếc Ferrari đập thẳng vào đuôi trái xe tải GMC Savana, xé toạc tấm chắn bùn và văng tung bánh xe hợp kim phía trước khỏi hệ thống treo.

Trong khi đó, lực đâm từ chiếc Ferrari khiến đuôi xe GMC bật tung khỏi mặt đường, lơ lửng vài giây trước khi đáp xuống nơi cách vị trí va chạm vài mét, với trục sau lệch lạc rõ rệt.

May mắn thay, vụ tai nạn được cho là không gây thương tích về người. Tài xế hai chiếc xe vẫn có thể điều khiển phương tiện của mình trở lại cung đường sau cú va chạm.

Khúc cua khét tiếng, có biệt danh Đuôi Rồng. (Ảnh: GM Authority)

Nhiều cư dân mạng nhanh chóng bàn tán về chiếc Ferrari 458 Spider. Một số người chỉ ra rằng dựa vào những miếng dán trên cửa xe, có thể đoán đây chỉ là chiếc xe đi thuê. Nếu giả thuyết này đúng, người lái hẳn đã chi không ít tiền để đóng bảo hiểm.

Hơn nữa, sự hiện diện của các siêu xe chạy nối đuôi phía sau cùng với camera đặt sẵn tại khúc cua cho thấy vụ việc có thể nằm trong khuôn khổ Dragon Rally – sự kiện lái xe hàng tháng từ tháng 3 đến tháng 11. Sự kiện này thường thu hút hàng trăm tay chơi xe từ khắp nơi đổ về.

Dù vậy, nguyên nhân cốt lõi dẫn đến va chạm vẫn đến từ sự liều lĩnh của người lái trên một cung đường đặc biệt nguy hiểm.

Với chiều dài khoảng 17 km, nằm vắt ngang hai tiểu bang Bắc Carolina và Tennessee, có tới 318 khúc cua, Đuôi Rồng từ lâu đã thu hút đông đảo các tín đồ đam mê tốc độ đến thử thách giới hạn của bản thân.

Tuy nhiên, chính những khúc cua gắt và góc khuất khiến Đuôi Rồng trở nên nguy hiểm, đặc biệt với những tài xế không làm chủ được tay lái.

Trước thời điểm vụ va chạm này xảy ra, một chiếc 488 Pista Spider của Ferrari đã lật ngửa khi vấp phải ổ gà trong khi di chuyển với tốc độ cao trên cung đường này. May mắn, vụ tai nạn cũng không gây thương vong nghiêm trọng.