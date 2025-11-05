Phẫu thuật giúp người phụ nữ thoát khỏi 20 năm đau nửa đầu

(VTC News) -

Nữ bệnh nhân N.T.T.D. (ngụ TP.HCM) sống khổ sở, tuyệt vọng với những cơn đau nửa đầu trong hơn 2 thập kỷ qua. Dù đã tìm đến nhiều phòng khám và các phương pháp điều trị dân gian nhưng bệnh vẫn dai dẳng, không thuyên giảm.

Tại Bệnh viện Nhân dân 115, sau quá trình kiểm tra lâm sàng kỹ lưỡng và thực hiện các cận lâm sàng chuyên sâu, bác sĩ nhận thấy nguyên nhân gây ra những cơn đau đầu mãn tính của bà D. là do tình trạng chèn ép thần kinh.

Với chẩn đoán xác định, các bác sĩ đã quyết định tiến hành phẫu thuật giải ép thần kinh cho bà D. Sau phẫu thuật, tình trạng của bà Nguyễn Thị Thu D. có những chuyển biến tích cực rõ rệt. Những cơn đau đầu giảm đi đáng kể, giấc ngủ sâu và ngon hơn đã trở lại.

Quan trọng nhất, sự giải thoát khỏi nỗi đau dai dẳng đã giúp bà D. thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực, tìm lại được niềm vui và sự thoải mái trong cuộc sống, bà không còn phải lo lắng và ám ảnh về những cơn đau có thể ập đến bất cứ lúc nào.

Chứng đau nửa đầu ảnh hưởng đến sinh hoạt, cuộc sống của nhiều người. (Ảnh minh họa)

“Hiện tại, phương pháp phẫu thuật này chỉ mang lại hiệu quả cho những trường hợp đau nửa đầu được chẩn đoán rõ ràng là do nguyên nhân chèn ép các dây thần kinh cụ thể hoặc các bệnh lý chèn ép đã được xác định. Đối với những trường hợp đau đầu migraine không tìm ra nguyên nhân chèn ép, phẫu thuật vẫn chưa phải là một lựa chọn điều trị phù hợp”, BS.CKII Nguyễn Cao Viễn, Khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết.

Bác sĩ Viễn cũng thông tin thêm, kỹ thuật điều trị đau nửa đầu migraine bằng phẫu thuật hiện nay chưa được nhiều cơ sở y tế trong cả nước áp dụng rộng rãi. Ngoài sự phức tạp của kỹ thuật mổ, phương pháp này còn đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa nhiều chuyên khoa liên quan để đảm bảo an toàn và hiệu quả cho người bệnh.

Thời gian gần đây, Bệnh viện Nhân dân 115 tiếp nhận rất nhiều trường hợp người bệnh đau nửa đầu, hay còn gọi là đau đầu migraine, đã điều trị nhiều nơi nhưng không thuyên giảm. Đa phần các trường hợp đều có tình trạng chèn ép thần kinh, cần phẫu thuật can thiệp.

Bác sĩ khuyến cáo, đau nửa đầu (migraine) là bệnh lý mạn tính có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống nếu không được kiểm soát đúng cách. Việc thay đổi lối sống và áp dụng các biện pháp không dùng thuốc có vai trò rất quan trọng trong việc giảm tần suất cũng như mức độ các cơn đau.

Người bệnh cần duy trì giấc ngủ đều đặn, tập thể dục nhẹ nhàng, tránh căng thẳng kéo dài và xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý, uống đủ nước, không bỏ bữa. Ngoài ra, nên theo dõi thói quen ăn uống để nhận biết những loại thực phẩm có thể kích thích cơn đau.

Bác sĩ cũng khuyến cáo, người bệnh không nên tự ý dùng thuốc giảm đau kéo dài vì có thể gây phản tác dụng hoặc dẫn đến đau đầu do lạm dụng thuốc.

Đặc biệt, nếu cơn đau đầu khởi phát đột ngột, kèm theo các triệu chứng bất thường như sốt, nôn ói, mờ mắt, co giật hay mất ý thức, cần đến cơ sở y tế ngay để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh nguy cơ biến chứng nguy hiểm như đột quỵ.