Phát hành bộ tem đặc biệt ‘Dấu son lịch sử’ mừng 80 năm Quốc khánh

(VTC News) -

Theo Công ty Tem Bưu chính, bộ ấn phẩm tem lần này nhằm tôn vinh chặng đường 80 năm đấu tranh, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước dưới ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Mỗi sản phẩm không chỉ là tác phẩm nghệ thuật đậm nét bưu chính, là câu chuyện lịch sử được kể bằng ngôn ngữ hội họa, hình ảnh chân thực mà còn truyền tải thông điệp về niềm tự hào, tinh thần yêu nước và khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Tờ tem "Ngày hội non sông" tái hiện trọn vẹn giây phút lịch sử ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình, thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập.

Bộ tem ấn phẩm “Dấu son lịch sử” được đánh giá sẽ trở thành một kỷ vật đặc biệt ghi dấu mốc son thiêng liêng của dân tộc và mang giá trị sưu tầm trường tồn với thời gian.

Bởi với việc sở hữu bộ ấn phẩm này, đồng nghĩa với việc người yêu tem đang cất giữ trong tay bản ghi chép bằng tem về những dấu mốc thiêng liêng nhất của dân tộc.

Bộ ấn phẩm gồm có tờ tem “Ngày hội non sông” được phát hành giới hạn chỉ 5.555 tờ, mỗi tờ có số seri riêng biệt để khẳng định tính độc bản và sưu tầm hiếm có.

Bìa gài tem A5 Quốc khánh với gam màu đỏ - vàng - trắng, hứa hẹn là sản phẩm vừa mang giá trị sưu tầm, vừa là vật phẩm lưu niệm, quà tặng độc đáo cho các cơ quan, trường học, tổ chức và người dân trong dịp Lễ trọng đại của dân tộc.

Tiếp theo là bìa gài tem A5 Quốc khánh, bao gồm 2 tem, 1 bloc tem chính thức và dấu nhật ấn ngày phát hành 26/8/2025. Ngoài ra còn có bìa gài phát hành đặc biệt Bộ tem bưu chính “Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” và Sổ tem lưu niệm được đầu tư thiết kế với độ tinh tế và mỹ thuật cao, bìa sổ cứng, dập nổi logo ấn phẩm tạo cảm giác trang trọng.

Người yêu tem và người dân có thể sở hữu bộ ấn phẩm đặc biệt thông qua website của Công ty Tem Bưu chính hoặc mua trực tiếp tại số 14 Trần Hưng Đạo (phường Cửa Nam, Hà Nội) và số 18 Đinh Tiên Hoàng (TP.HCM).