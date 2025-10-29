Ông Trump sẽ không gặp ông Kim Jong-un trong chuyến công du châu Á

(VTC News) -

Trên chuyên cơ Không Lực Một, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ ông dự kiến ​​sẽ quay trở lại khu vực châu Á để gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un "vào một thời điểm nào đó trong tương lai không xa" và tin rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên quan tâm đến việc gặp ông.

Ông Trump cho hay: "Chúng tôi thực sự không thể sắp xếp được thời gian".

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải). (Ảnh: Getty)

Khi được hỏi về thông tin Triều Tiên thử tên lửa hành trình trước chuyến thăm của ông đến Hàn Quốc, Tổng thống Mỹ nhún vai và nói: "Ông ấy đã phóng tên lửa trong nhiều thập kỷ rồi, đúng không?".

Ông Trump cho biết thêm dù lịch trình của ông Kim Jong-un "rất dày đặc", nhưng ông tin hai người "thực sự hiểu nhau".

Tại Hàn Quốc, Tổng thống Lee Jae-myung nói với ông Trump rằng ông rất vui khi Tổng thống Mỹ "sẵn lòng và cởi mở" tham gia hội nghị thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên và hy vọng ông Kim Jong-un sẽ "nhìn thấy tấm lòng và ý định thực sự của ông".

Ông Kim Jong-un từng đề xuất sẵn sàng quay lại đàm phán với Mỹ, miễn là Washington từ bỏ yêu cầu phi hạt nhân hóa Triều Tiên. Trên chuyến bay tới châu Á, ông Trump nhấn mạnh ông không quan tâm đến việc công nhận Triều Tiên là cường quốc hạt nhân và lưu ý nước này đã có vũ khí trong tay.

Trong chuyến công du châu Á, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng nhắc đến cuộc gặp với nhà lãnh đạo Trung Quốc: "Chúng ta sẽ đón Chủ tịch Tập Cận Bình vào ngày mai và đó rõ ràng là điều rất quan trọng đối với thế giới, đối với tất cả chúng ta".

Hiện tại, chuyên cơ Không lực Một chở Tổng thống Donald Trump đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Gimhae ở thành phố Busan. Ông Trump được chào đón bằng loạt đại bác, dàn quân nhạc Hàn Quốc sau đó thể hiện ca khúc YMCA trong lúc lãnh đạo Mỹ gặp các quan chức tại sân bay.