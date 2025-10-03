Ông Trần Văn Lâu được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long

(VTC News) -

Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 khai mạc sáng 3/10, ông Nguyễn Thành Tâm, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, công bố Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND Thành phố Cần Thơ, được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025 - 2030 và tham gia Đảng ủy Quân khu 9.

Các Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, gồm: bà Hồ Thị Hoàng Yến (Phó Bí thư thường trực), ông Lữ Quang Ngời, ông Nguyễn Minh Dũng, ông Kim Ngọc Thái, ông Lê Văn Hẳn và ông Lâm Minh Đằng.

Ông Trần Văn Lâu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo Quyết định của Bộ Chính trị, Ban chấp hành Đảng bộ Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 83 người, trong đó 24 Ủy viên Ban Thường vụ.

Ông Trần Văn Lâu sinh năm 1970, quê ở huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng (cũ). Ông có trình độ Cử nhân chính trị học, Lý luận chính trị cao cấp.

Trước khi được Bộ Chính trị điều động, phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, ông giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP Cần Thơ sau hợp nhất, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Ông Trần Văn Lâu là cán bộ trưởng thành trong quân đội với quân hàm đại tá. Trước khi tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2020-2025, ông Trần Văn Lâu là Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng.

Từ năm 2010-2015, ông Lâu là Phó chủ nhiệm Chính trị BCHQS tỉnh, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Long Phú, Phó chính ủy BCHQS tỉnh Sóc Trăng.

Cuối tháng 10/2015, ông Lâu được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 khi đang là Chính ủy BCHQS tỉnh Sóc Trăng. Sau đó, ông được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy và trở thành Chỉ huy trưởng BCHQS tỉnh Sóc Trăng.

Tháng 10/2020, ông được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2020-2025 bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng.

Các đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tháng 11/2020, ông được HĐND tỉnh Sóc Trăng bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Sóc Trăng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 ngày 24/6/2021, ông tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng.