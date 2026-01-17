Ô tô vỡ nát sau cú tông lan can đường, tài xế lành lặn bước ra khỏi xe

Video: Ô tô tông vào lan can đường, tài xế may mắn thoát chết

Vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xóm Trung, xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa, khi một chiếc ô tô con bất ngờ tông vào lan can bên đường.

Theo đoạn video do người dân cung cấp, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 21h59 ngày 16/1.

Thời điểm trên, một số người dân đang uống nước trước cửa nhà thì giật mình khi thấy một chiếc ô tô chạy trên đường Hồ Chí Minh hướng Thanh Hóa - Phú Thọ tông thẳng vào lan can đường.

Hiện trường vụ tai nạn.

Cú tông mạnh khiến chiếc ô tô biến dạng, vỡ nát phần đầu. Ngay sau tai nạn, một người đàn ông bước ra từ ô tô trong tình trạng lành lặn, không có thương tích, trên tay vẫn còn cầm chiếc điện thoại.

Được biết, người đàn ông điều khiển xe ô tô này quê ở huyện Cẩm Thủy cũ. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe ô tô chỉ có một mình tài xế.