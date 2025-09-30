Nước thượng nguồn đổ về, ngập ngang mái nhà ở Nghệ An

Là một trong những tâm điểm của bão số 10 Bualoi, những ngày qua, tỉnh Nghệ An liên tục hứng mưa lớn và chịu cảnh ngập lụt trên diện rộng.
Nước từ các con sông ở thượng nguồn chảy về khiến vùng hạ lưu dâng cao. Tại phường Thái Hòa có nơi nước dâng cao hơn 1m khiến nhiều nhà bị cô lập, lực lượng chức năng phải tiếp tế lương thực.
Tại xã Quỳ Châu, nhiều xóm bản chìm trong biển nước, bị cô lập hoàn toàn
Nước ngập gần lút mái nhà, vườn tược của người dân chìm trong biển nước.
Tại xã Tân Kỳ, lực lượng chức năng huy động tàu đến cứu hộ người dân ra khỏi vùng lụt.
Lực lượng chức năng cấp phát mỳ tôm, nước uống cho bà con bị cô lập do lũ lụt.
Tại xã Môn Sơn, nhiều tuyến đường bị chia cắt do sạt lở hoặc do ngập nước, cơ quan chức năng đã lập rào chắn cấm mọi phương tiện qua lại.
Một nhà dân bị nước lũ cô lập hoàn toàn.
Để đảm bảo an toàn cho người dân, lực lượng chức năng các xã đã phối hơp với Quân đội, Công an đưa người dân ra khỏi vùng lũ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Nhân dân.
Đến chiều 30/9, nước ở vùng hạ lưu vẫn tiếp tục dâng cao, nhấn chìm nhiều thôn xóm. Các cấp, các ngành ở Nghệ An vẫn chỉ đạo quyết liệt để đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng người dân, giảm thiệt hại do bão lũ gây ra.