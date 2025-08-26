Nhiều trường học Hà Nội thông báo khẩn cho học sinh nghỉ học tránh ngập lụt

(VTC News) -

Trường Mầm non Đậu đỏ - Redbean Kindergarten sáng 26/8 phát đi thông báo khẩn, trước tình hình mưa lớn kéo dài gây ngập tại khu vực trước cổng trường và các tuyến đường lân cận, để đảm bảo an toàn, trường cho học sinh tại 5 cơ sở (thuộc Nam Từ Liêm, Hoài Đức) nghỉ học hôm nay.

Trong thời gian nghỉ học, nhà trường đề nghị phụ huynh theo dõi sát diễn biến thời tiết, đảm bảo an toàn cho trẻ tại nhà. Nhà trường sẽ có thông báo cụ thể về lịch học bù trong thời gian tới.

Trường Tiểu học Thạch Đà A (Yên Lãng) ngay từ sáng sớm cũng thông báo cho học sinh nghỉ học: "Do trời mưa, bão to, vì vậy sáng nay học sinh nghỉ học Kỹ năng sống. Lịch học buổi sáng sẽ được chuyển xuống buổi chiều".

Trường Tiểu học Dương Xá (Gia Lâm) cũng thông báo cho học sinh nghỉ học trong sáng nay để đảm bảo an toàn.

UBND xã Nam Phù thông báo do ảnh hưởng của cơn bão số 5, trên địa bàn có mưa lớn, một số tuyến đường dẫn đến trường bị ngập sâu. Đề nghị các nhà trường thông báo tới phụ huynh cho học sinh được nghỉ học trong ngày hôm nay, đồng thời, các trường bố trí cán bộ, giáo viên trực tại đơn vị để xử lý kịp thời những tình huống phát sinh.

Nhiều trường học tại Hà Nội thông báo khẩn cho học sinh nghỉ học tránh ngập lụt. (Ảnh minh hoạ)

Ở bậc đại học, trường Đại học học Xây dựng Hà Nội thông báo toàn bộ lịch học hôm nay, thứ Ba ngày (ngày 26/8) sẽ chuyển sang online. Hệ thống kỹ thuật sẽ thao tác để kịp chuyển đổi, kính báo đến các giảng viên, sinh viên.

Trường Đại học Thương Mại quyết định từ ca học thứ 2 hôm nay thứ Ba (26/8), tất cả các lớp sẽ được chuyển sang hình thức học trực tuyến trên MS Teams. Đối với ca học thứ 1, trong trường hợp giảng viên chưa thể di chuyển đến lớp, sẽ thông báo cho sinh viên nghỉ và sắp xếp lịch học bù sau. Với những lớp đang học trực tiếp, giảng viên linh hoạt triển khai và không điểm danh sinh viên.

Ngày mai thứ Tư (27/8), do thực hiện lệnh cấm đường hạn chế giao thông để phục vụ Lễ Sơ duyệt diễu binh, toàn bộ các lớp học phần sẽ chuyển sang học trực tuyến trên MS Teams.

Trước đó, các tỉnh thành miền Trung chủ động thay đổi lịch tựu trường do ảnh hưởng của bão số 5.

Sở GD&ĐT Thanh Hóa ban hành công văn khẩn yêu cầu các trường và cơ sở giáo dục trên địa bàn tạm dừng tổ chức các hoạt động tựu trường, tập trung triển khai các phương án ứng phó bão. Sở GD&ĐT nhấn mạnh, chỉ khi tình hình thời tiết thật sự an toàn, thủ trưởng các cơ sở giáo dục mới được phép tổ chức các hoạt động đón học sinh trở lại trường từ ngày 26/8.

Tại Nghệ An, Sở GD&ĐT cho phép các trường tự chủ động trong việc điều chỉnh lịch tựu trường. Tuy nhiên, theo ghi nhận, phần lớn các trường đều thống nhất lùi thời gian tựu trường, không tổ chức vào ngày 25/8 như kế hoạch trước đó.

Sở GD&ĐT Quảng Trị cũng có công văn yêu cầu toàn bộ học sinh trong tỉnh nghỉ học từ ngày 25/8 cho đến khi thời tiết ổn định trở lại, nhằm giảm thiểu nguy cơ rủi ro khi bão đổ bộ và mưa lũ kéo dài.

Tại thành phố Huế, Sở GD&ĐT quyết định điều chỉnh lịch tựu trường sang ngày 28/8, muộn hơn 3 ngày so với kế hoạch ban đầu. Đồng thời, các trường được yêu cầu theo dõi sát dự báo bão, chủ động triển khai phương án ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ” để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên và cơ sở vật chất. Sau bão, các trường sẽ tổ chức vệ sinh khuôn viên, chuẩn bị đầy đủ điều kiện để đón học sinh trở lại.

Tại Hà Tĩnh, Sở GD&ĐT yêu cầu các trường chủ động cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn. Theo đó, hơn 67.000 học sinh các khối 1, 9 và 12 sẽ nghỉ học trong hai ngày 25-26/8. Việc quay trở lại trường sẽ phụ thuộc vào diễn biến thời tiết và thông báo tiếp theo của ngành.