Nổ nhà thờ Hồi giáo ở Jakarta, 54 người bị thương

(VTC News) -

Ít nhất 54 người bị thương và phải nhập viện sau khi vụ nổ xảy ra tại một nhà thờ Hồi giáo trong khuôn viên trường học ở thủ đô Jakarta, Indonesia, trưa 7/11.

Vụ việc xảy ra đúng vào thời điểm các tín đồ đang thực hiện lễ cầu nguyện thứ Sáu tại nhà thờ Hồi giáo nằm trong khuôn viên Trường Trung học Công lập số 27 (SMA 27) ở khu Kelapa Gading, Bắc Jakarta. Theo cảnh sát trưởng thành phố Asep Edi Suheri, vụ nổ đã khiến hàng chục người hoảng loạn bỏ chạy khi khói xám bao trùm khu vực.

Ông Suheri cho biết tổng cộng 54 người đã được đưa tới bệnh viện, trong đó có nhiều người bị bỏng nặng. Cảnh sát đã thiết lập các điểm hỗ trợ tại 2 bệnh viện để giúp thân nhân tìm kiếm người bị thương.

Cảnh sát vũ trang đứng gác bên ngoài khu vực sau khi vụ nổ xảy ra. (Ảnh: REUTERS)

Theo hãng tin địa phương Antara, đơn vị chống khủng bố Densus 88 của Cảnh sát quốc gia Indonesia đang điều tra xem vụ nổ có yếu tố khủng bố hay không.

Một số nhân chứng kể rằng họ nghe thấy ít nhất hai tiếng nổ lớn ngay khi bài giảng bắt đầu. Nhiều học sinh và người dân trong khu vực hoảng sợ tháo chạy khỏi nhà thờ.

Trước đó, Cơ quan Cứu hỏa và Ứng phó khẩn cấp Jakarta cho biết vụ nổ bắt nguồn từ hệ thống loa của trường.

Lực lượng rà phá bom đã được điều đến hiện trường. Họ phát hiện một số súng đồ chơi gần khu vực xảy ra vụ nổ.

“Cảnh sát vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ nổ", ông Suheri nói trong cuộc họp báo, đồng thời kêu gọi công chúng không suy đoán hay lan truyền tin đồn trước khi có kết luận chính thức.

Theo CNN Indonesia, Thứ trưởng Điều phối về Chính trị và An ninh Lodewijk Freidrich Paulus xác nhận bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội về một “vũ khí” thực chất là súng đồ chơi, không phải vũ khí thật.

Vụ việc được báo tin vào khoảng 12h10 trưa. Hai xe cứu hỏa đã được điều động đến hiện trường để dập lửa. Các kênh truyền hình KompasTV và MetroTV phát hình ảnh khu vực trường học bị phong tỏa, với xe cứu thương túc trực bên ngoài. Hình ảnh cho thấy nhà thờ không bị hư hại nghiêm trọng.