Vụ cháy nổ khủng khiếp ở miền Bắc Mexico: Ít nhất 34 người thương vong

Ngay sau khi xảy ra vụ nổ gây hỏa hoạn nghiêm trọng tại bang Sonora ở miền Bắc Mexico khiến ít nhất 23 người thiệt mạng và nhiều người bị thương, Tổng thống nước này Claudia Sheinbaum đã chỉ đạo Bộ Nội vụ cử các nhóm hỗ trợ tới hiện trường để giúp đỡ các nạn nhân và người bị thương.

Trên mạng xã hội X, Tổng thống Sheinbaum gửi lời chia buồn sâu sắc tới các gia đình nạn nhân trong vụ việc xảy ra tại một cửa hàng thuộc chuỗi bán lẻ lớn ở thành phố Hermosillo, thủ phủ bang Sonora, miền Tây Bắc nước này.

Hiện trường vụ nổ gây hỏa hoạn tại cửa hàng bách hóa ở Hermosillo, bang Sonora, Mexico, ngày 1/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thị trưởng Hermosillo, ông Antonio Astiazaran xác nhận có nhiều người thương vong trong vụ việc.

Trong khi đó, Thống đốc bang Sonora, ông Alfonso Durazo cho biết tính đến thời điểm này, vụ việc đã khiến ít nhất 23 người thiệt mạng và 11 người khác bị thương.

Theo truyền thông địa phương, vụ nổ xảy ra chiều 1/11 theo giờ địa phương - sáng 2/11 giờ Việt Nam. Các nhân chứng cho biết, ngọn lửa bùng phát dữ dội, nhanh chóng lan rộng khiến nhiều người bị mắc kẹt bên trong tòa nhà.

Lực lượng cứu hộ đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, triển khai công tác tìm kiếm và đưa những người bị thương tới bệnh viện.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vụ cháy có thể bắt nguồn từ sự cố của một máy biến áp bị trục trặc. Chính quyền bang Sonora đã loại trừ khả năng đây là một vụ tấn công khủng bố.