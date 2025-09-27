Hàn Quốc: Cháy trung tâm dữ liệu nhà nước, hàng trăm dịch vụ chính phủ tê liệt

Ngày 27/9, hàng trăm dịch vụ và hệ thống trực tuyến của Chính phủ Hàn Quốc vẫn bị tê liệt sau vụ hỏa hoạn tại Trung tâm Dữ liệu Nhà nước ở thành phố miền trung Daejeon vào tối ngày trước đó. Nguyên nhân gây cháy được xác định do một viên pin lithium-ion phát nổ.

Hỏa hoạn bùng phát tại một phòng máy tính trên tầng 5 của trung tâm sau khi pin lithium-ion thuộc hệ thống Nguồn điện Liên tục (UPS) phát nổ. Các quan chức cho biết vụ nổ xảy ra khi nhân viên đang di dời các bộ pin này xuống tầng hầm.

Tính đến sáng 27/9, vụ cháy đã làm 647 dịch vụ và hệ thống trực tuyến của chính phủ phải ngừng hoạt động, trong đó có hệ thống nhận dạng di động và dịch vụ bưu chính trực tuyến.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Kim Min Jae cho biết Chính phủ Hàn Quốc quyết định tạm dừng hoạt động của các hệ thống như biện pháp phòng ngừa để bảo toàn hệ thống, do vụ cháy đã gây ra trục trặc kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm, có thể dẫn đến quá nhiệt và làm hỏng máy chủ.

Khoảng 200 bộ pin lithium-ion bên trong căn phòng bị phá hủy trong vụ cháy. Một công nhân đang xử lý pin bị bỏng độ một ở cánh tay và mặt. Gần 10 giờ sau khi bùng phát vào lúc 18h30 ngày 26/9, đám cháy mới được kiểm soát.

Lực lượng cứu hỏa đã điều động khoảng 170 nhân viên cùng 63 xe cứu hỏa và các thiết bị khác để dập lửa cũng như thông gió cho tòa nhà.

Tại cuộc họp khẩn cấp sáng 27/9, Bộ trưởng Nội vụ Hàn Quốc Yun Ho Jung nâng cấp độ quản lý khủng hoảng đối với hệ thống thông tin chính phủ từ mức "cảnh báo" lên "nghiêm trọng."

Thủ tướng Kim Min Seok cũng đã gửi lời xin lỗi về tình trạng gián đoạn dịch vụ và khẳng định chính phủ sẽ khẩn trương làm việc để khôi phục các dịch vụ bị ảnh hưởng.

Năm 2022, hơn 50 triệu người dùng ứng dụng nhắn tin di động lớn nhất ở Hàn Quốc là KakaoTalk đã gặp phải sự cố gián đoạn dịch vụ nghiêm trọng sau vụ hỏa hoạn tại một trung tâm dữ liệu, khiến công ty phải xin lỗi và kêu gọi chính phủ đưa ra các kế hoạch phòng ngừa.