Mỹ truy tố nghi phạm gây ra vụ cháy rừng thảm khốc nhất lịch sử Los Angeles

(VTC News) -

Quan chức liên bang cho biết Jonathan Rinderknecht, cư trú tại khu vực Pacific Palisades, đã đốt một đám lửa nhỏ vào sáng sớm 1/1. Ngọn lửa âm ỉ dưới lòng đất gần một tuần, trước khi bùng phát dữ dội, lan khắp các khu đồi ven biển nơi tập trung nhiều biệt thự của giới thượng lưu và người nổi tiếng.

Vụ cháy khiến 12 người thiệt mạng tại Pacific Palisades và Malibu, là một trong hai đám cháy lớn bùng phát ngày 7/1, phá hủy hơn 17.000 ngôi nhà và công trình, thiêu rụi các sườn đồi trong nhiều ngày.

Rinderknecht bị bắt hôm 7/10 tại bang Florida và ra tòa liên bang ở Orlando ngày 8/10, đối mặt với cáo buộc phá hoại có chủ đích bằng lửa, tội danh có mức án tối thiểu 5 năm tù. Phiên điều trần xem xét bảo lãnh và dẫn độ dự kiến diễn ra ngày 17/10.

Jonathan Rinderknecht bị bắt với cáo buộc cố ý châm ngòi vụ cháy Pacific Palisades ở Los Angeles, Mỹ. (Ảnh: Bộ Tư pháp Hoa Kỳ/Reuters)

Theo các điều tra viên, tối giao thừa 2024, Rinderknecht làm tài xế Uber. Sau khi chở khách tới Pacific Palisades, anh ta đỗ xe, đi bộ lên đường mòn, quay video tại khu vực đồi và nghe một bài rap có hình ảnh đốt cháy đồ vật. Ít phút sau nửa đêm, anh ta bị cáo buộc đã bật lửa châm ngòi đám cháy rồi rời đi. Tuy nhiên, theo công tố viên Bill Essayli, Rinderknecht sau đó quay lại để quan sát lực lượng cứu hỏa làm việc và ghi hình hiện trường.

Rinderknecht cũng thực hiện nhiều cuộc gọi tới đường dây khẩn cấp 911 để báo cháy. Trong buổi thẩm vấn ngày 24/1, anh ta mô tả chính xác vị trí đám cháy, thông tin chưa từng được công bố, cho thấy anh ta có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, Rinderknecht khai gian rằng mình chỉ ở dưới chân đường mòn.

Hồ sơ truy tố cho biết nghi phạm đã đặt câu hỏi với ChatGPT về khả năng “điếu thuốc có thể gây cháy”, được cho là nhằm tạo dựng bằng chứng cho lời giải thích về nguyên nhân đám cháy.

Các nhà điều tra mô tả vụ cháy Palisades là một “đám cháy tồn lưu” (holdover fire) từ ngày 1/1, một loại cháy ngầm trong hệ thống rễ cây sâu 4,6–6,1m, khó phát hiện bằng thiết bị nhiệt. Ngọn lửa sau đó bùng phát trở lại dưới ảnh hưởng của gió lớn.

Các nhà điều tra xác định đám cháy ban đầu nhiều khả năng được châm lửa bằng một chiếc bật lửa đưa vào thảm thực vật hoặc giấy.

Ngày 24/1, cảnh sát tìm thấy trong xe của Rinderknecht một chiếc bật lửa kiểu “barbecue”, giống với chiếc xuất hiện trong ảnh chụp căn hộ của anh ta đêm giao thừa. Nghi phạm thừa nhận đã mang bật lửa lên đồi đêm xảy ra vụ việc.

Báo cáo do Sở Cứu hoả Los Angeles cho thấy lực lượng cứu hỏa không triển khai đủ nhân lực và gặp trục trặc nghiêm trọng trong liên lạc trong 36 giờ đầu, khiến việc khống chế đám cháy bị chậm trễ.

Cảnh báo sơ tán gửi tới người dân bị trì hoãn, dẫn tới các cuộc sơ tán tự phát gây tắc nghẽn đường vào khu vực cháy. Điểm tập kết ban đầu nằm ngay trên tuyến sơ tán và bị lửa thiêu rụi sau 30 phút. Nhiều lính cứu hỏa làm việc liên tục hơn 36 giờ, trong khi một số chỉ huy thiếu kinh nghiệm đối phó với tình huống cháy quy mô lớn.

Các ngôi nhà bị thiêu rụi sau vụ cháy Palisades tại khu Pacific Palisades ở Los Angeles, California, Mỹ, ngày 10/1/2025. (Ảnh: Reuters)

Vụ cháy thứ hai vẫn chưa có lời giải

Nguyên nhân vụ cháy Eaton bùng phát cùng ngày tại Altadena, phá hủy hơn 9.400 ngôi nhà và khiến 19 người thiệt mạng, vẫn đang được điều tra. Dù công tác tái thiết đã bắt đầu tại một số khu vực, giới chức cảnh báo sẽ mất nhiều năm để khôi phục, và nhiều hộ gia đình- kể cả có bảo hiểm- có thể không đủ khả năng xây lại nhà.

Một báo cáo được Ủy ban Giám sát hạt Los Angeles ủy quyền thực hiện chỉ ra rằng “các chính sách lỗi thời, các thức thực hiện thiếu nhất quán và hệ thống liên lạc yếu kém” đã làm chậm quá trình phát cảnh báo sơ tán khẩn cấp, ảnh hưởng nghiêm trọng tới khả năng phản ứng của hạt Los Angeles.