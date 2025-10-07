(VTC News) -

Khoảnh khắc trực thăng y tế Mỹ lao xuống cao tốc. Nguồn: Twitter

Theo Reuters, không có bệnh nhân nào trên máy bay. Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện để điều trị, Thị trưởng Sacramento Kevin McCarty cho biết. Máy bay rơi gần Đường cao tốc 59 của thành phố.

"Chúng tôi đang trong quá trình xác định chi tiết tình huống này, cũng như tình trạng của phi hành đoàn liên quan, tất cả đều đã được đưa đến các bệnh viện trong khu vực", nhà điều hành vận tải hàng không REACH cho biết.

Một trong những nạn nhân đã được giải cứu sau khi bị kẹt dưới trực thăng.

"Cơ trưởng ngay lập tức huy động sự giúp đỡ của những người dân xung quanh. Họ đã có thể nhấc một phần trực thăng ra ngoài và đưa nạn nhân ra ngoài", Đội trưởng Cứu hỏa Sacramento Justin Sylvia nói.

Hồ sơ của FAA cho thấy chiếc trực thăng được đăng ký ở REACH Air Medical Services. Sylvia nói với các phóng viên rằng không có bệnh nhân nào trên máy bay, nhưng có một phi công, một y tá và một nhân viên y tế, và cho biết thêm rằng không có xe nào liên quan đến vụ tai nạn.

Theo trang web công ty, họ cung cấp dịch vụ vận chuyển bằng trực thăng cho những người bị thương và bệnh nặng trên khắp miền Tây nước Mỹ.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, CBS News, đơn vị đầu tiên đưa tin về vụ việc, cho biết.

Cơ quan cứu hỏa Sacramento và cơ quan quản lý, Cục Hàng không Liên bang, chưa đưa ra bình luận.