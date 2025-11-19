Nỗ lực khắc phục các điểm sạt lở trên những cung đèo cửa ngõ vào Đà Lạt

(VTC News) -

Sáng 19/11, ông Phạm Văn Thái Bình, Giám đốc Ban Bảo trì đường bộ tỉnh Lâm Đồng, cho biết đơn vị phối hợp cùng các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, phương tiện để gia cố khẩn cấp điểm sạt lở trên đèo Mimosa từ tối 18 đến ngày hôm nay, nhằm khẩn trương đảm bảo an toàn cho người đi đường và xe cô qua đèo.

Từ đêm 18/11, các phương tiện tập trung gia cố đèo Mimosa để đảm bảo an toàn cho các phương tiện qua lại trên đèo. Ảnh: S.H

Theo ông Bình, do mưa lớn kéo dài từ ngày 16 đến 18/11 khiến tuyến đèo Mimosa, đoạn Km223+240 đến Km234+000, thuộc phường Xuân Hương – Đà Lạt xuất hiện nhiều điểm sạt lở, hư hỏng kết cấu nền và mặt đường.

Đặc biệt, đoạn từ Km226+500 đến Km226+800 phát sinh sụt trượt nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở, không bảo đảm an toàn cho các phương tiện, nhất là xe tải trọng lớn.

Lực lượng chức năng đóng cọc thép gia cố đèo Mimosa. Ảnh: NDCC

“Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng, từ 19h ngày 18/11, đơn vị thi công khẩn trương tập kết vật tư, chuẩn bị đóng ép hàng chục cọc cừ larsen để gia cố bờ taluy âm, khoan neo, xử lý nền đường và mái dốc. Lực lượng làm nhiệm vụ phải làm việc trong điều kiện thời tiết xấu, mặt đường trơn trượt, nhưng vẫn bám trụ hiện trường suốt đêm nhằm ngăn chặn nguy cơ sạt lở lan rộng”, ông Bình nói.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông tỉnh Lâm Đồng dọn dẹp đất đá trên đèo Khánh Lê mở đường cho các phương tiện mắc kẹt quay đầu về Đà Lạt.

Cũng theo ông Bình, trong bối cảnh đèo Prenn đang tạm dừng lưu thông do sạt lở, lưu lượng phương tiện đã dồn sang đèo Mimosa. Do vậy, lực lượng thi công phải thực hiện các phần việc khẩn cấp nhanh nhất có thể, xuyên đêm gia cố để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện.

Máy móc, phương tiện làm việc hết công suất trên đèo Khánh Lê.

Ông Bình cho biết thêm, song song với xử lý điểm sạt lở trọng yếu, Ban Bảo trì đường bộ tỉnh cũng tiến hành kiểm tra toàn tuyến, bố trí lực lượng ứng trực 24/24, theo dõi diễn biến địa chất và dòng chảy nước mặt để kịp thời ứng phó nếu xuất hiện dấu hiệu bất thường.

"Với việc tập trung thi công liên tục trong đêm, các đơn vị đã cơ bản khống chế nguy cơ sạt trượt lan rộng, giữ an toàn cho đèo Mimosa. Sau khi trời nắng ráo, lực lượng chức năng sẽ có phương án gia cố thêm để đảm bảo an toàn về lâu dài cho đoạn đường này”, ông Bình chia sẻ.

Những chiếc xe tải lần lượt được giải cứu và quay đầu về lại Đà Lạt.

Hiện tại, công tác gia cố vẫn tiếp tục được triển khai trong ngày 19/11 để bảo đảm ổn định lâu dài cho tuyến đường huyết mạch dẫn vào Đà Lạt.

Trước đó, Báo Điện tử VTC News thông tin, chiều 18/11, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng phát hiện, khoanh vùng và cảnh báo nguy hiểm tại điểm sạt lở trên quốc lộ 20, đoạn qua đèo Mimosa.

Theo ghi nhận, điểm sạt lở xuất hiện tại Km224+700, kéo dài gần 20m trên đèo Mimosa, phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Cụ thể, hệ thống hộ lan ven đường bị sụt xuống ta luy âm khoảng 1- 2m, hình thành hàm ếch lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Ngay sau khi nhận thông tin, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải đã trực tiếp đến hiện trường kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị lên phương án khắc phục khẩn cấp và đảm bảo an toàn.

Nhiều cọc sắt được tập kết tại đèo Mimosa để gia cố điểm sạt lở.

Cũng trong sáng 19/11, Thượng tá Nguyễn Văn Tiếp, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết sau nhiều ngày nỗ lực, lực lượng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng đã dọn dẹp đất đá, mở đường thành công cho các xe bị kẹt trên đèo Khánh Lê quay trở về Đà Lạt an toàn.

Theo Thượng tá Tiếp, đến 4h 19/11, chiếc ô tô 7 chỗ dẫn đầu, tiếp sau là 5 xe tải (trong đó có 2 xe tải chở hoa của nhà xe Thanh Thủy) lần lượt vượt qua khu vực sạt lở. Như vậy, sau 2 ngày 3 đêm bị cô lập giữa đèo Khánh Lê, các du khách và tài xế đã được giải cứu thành công.

Trước đó, Báo Điện tử VTC News thông tin, khoảng 22h30 ngày 16/11, tại Km45 trên quốc lộ 27C, thuộc địa phận đèo Khánh Lê, tỉnh Khánh Hòa (hướng từ Đà Lạt đi Nha Trang), xe khách 40 chỗ BS 59H - 531.14 chạy tuyến Đà Lạt - Quảng Ngãi gặp tai nạn do sạt lở đất. Khi đến địa điểm trên, một số lượng đất đá đổ vào bên phải xe khách làm 6 người tử vong, 16 người bị thương và xe bị hư hỏng nặng.