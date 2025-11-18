Sạt lở đèo Mimosa ở Lâm Đồng, hình thành ‘hàm ếch’ lớn trên đường

(VTC News) -

Theo ghi nhận, điểm sạt lở xuất hiện tại Km224+700, kéo dài gần 20m trên đèo Mimosa, phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng).

Điểm sạt lở trên đèo Mimosa.

Cụ thể, hệ thống hộ lan ven đường bị sụt xuống ta luy âm khoảng 1–2 m, hình thành hàm ếch lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nghiêm trọng.

Ngay sau khi nhận thông tin, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải đã trực tiếp đến hiện trường kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị lên phương án khắc phục khẩn cấp và đảm bảo an toàn.

Nền đường hở hàm ếch kéo dài.

Hiện cửa ngõ ra vào Đà Lạt đang bị phong tỏa tạm thời tại ba tuyến đèo do sạt lở gồm: đèo Khánh Lê (quốc lộ 27C), đèo D’ran và đèo Prenn (quốc lộ 20).

Cơ quan chức năng giăng dây, cảnh báo các phương tiện qua lại.

Trước đó, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đã phát đi thông báo phân luồng giao thông từ đô thị Đà Lạt do nguy cơ sạt lở nghiêm trọng tiếp diễn tại các tuyến đèo, đặc biệt là đèo Prenn và quốc lộ 27C đoạn qua đèo Khánh Lê (đi Khánh Hoà).

Theo đó, tạm dừng việc lưu thông từ trung tâm Đà Lạt đi tỉnh Khánh Hòa trên tuyến quốc lộ 27C. Người điều khiển phương tiện lựa chọn hướng di chuyển về tỉnh Khánh Hòa theo các hướng: Từ trung tâm Đà Lạt đi quốc lộ 20 (đèo Mimosa) đến ngã 3 Phi Nôm rẽ trái vào quốc lộ 27 đến tỉnh Khánh Hòa và ngược lại. Người đi đường cũng có thể lựa chọn hành trình từ trung tâm Đà Lạt đi theo đường ĐT.725 (đèo Tà Nung) đến Km31+020, ĐT.725 rẽ phải vào quốc lộ 27 đi tỉnh Đắk Lắk, sau đó đi theo quốc lộ 26 để đến tỉnh Khánh Hòa và ngược lại.

Ngoài ra, người đi đường có thể lựa chọn hành trình từ trung tâm Đà Lạt đi quốc lộ 20 (đèo Mimosa) đến tỉnh Đồng Nai, sau đó đi theo quốc lộ 1A để đến tỉnh Khánh Hòa và ngược lại, tuy nhiên hành trình này sẽ mất nhiều thời gian di chuyển.

Còn tại vị trí sạt lở trên đèo Prenn, hiện cơ quan chức năng đã cấm người và phương tiện lưu thông qua vị trí Km224+600 - Km224+700 (phường Xuân Hương – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng). Người dân di chuyển ra vào trung tâm Đà Lạt thông qua đèo Mimosa. Đối với hướng đường vào hồ Tuyền Lâm (đèo Sacom Tuyền Lâm), tất cả các loại phương tiện (trừ xe tải) từ cao tốc Liên Khương rẽ trái vào đường Sacom Tuyền Lâm đến trung tâm Đà Lạt và ngược lại.

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết thời gian phân luồng sẽ kéo dài cho đến khi có thông báo mới nhất.