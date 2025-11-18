Sạt lở vùi lấp 3 người ở đèo Khánh Sơn: Tăng cường tìm nạn nhân còn mất tích

(VTC News) -

Ngày 18/11, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức cuộc họp nghe báo cáo tỉnh hình khắc phục sự cố sạt lở đất tại đèo Khánh Lê, đèo Khánh Sơn và một số khu vực sạt lở, ngập lụt trên địa bàn tỉnh.

Tại đây, ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa thông tin, do mưa lớn trong những ngày qua làm một số nơi trên địa bàn tỉnh có lũ dâng cao gây thiệt hại lớn về người, tài sản và hoa màu cho người dân.

Liên quan vụ sạt lở đất vào đêm 16/11 trên đèo Khánh Sơn đoạn xã Cam An (tỉnh Khánh Hòa) làm 1 người chết, 1 người mất tích và 1 người bị thương nặng; 7 người khác may mắn chạy thoát ông Thành yêu cầu lực lượng chức năng tăng cường các trang thiết bị tìm kiếm 1 nạn nhân còn mất tích.

Lực lượng cứu hộ Khánh Hoà tìm kiếm nạn nhân trong vụ sạt lở đèo Khánh Sơn tối 16/11. (Ảnh: MT)

Ngoài ra, Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà đề nghị Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa bố trí bác sĩ, các trang thiết bị nỗ lực cứu chữa các nạn nhân bị thương trong vụ sạt đèo Khánh Lê, tất cả các trường hợp này đều miễn viện phí.

"Phải nhanh chóng khắc phục sự cố sạt lở theo chỉ đạo của Thủ tướng, đồng thời rà soát các vùng có nguy cơ sạt lở để lên phương án gia cố, phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng cứu nạn cứu hộ", ông Nghiêm Xuân Thành cho biết.

Ông Thành yêu cầu các ngành phải chuẩn bị các điều kiện để học sinh được đến trường sớm nhất, đảm bảo an toàn tuyệt đối, ổn định đời sống cho người dân. Đơn vị quản lý thị trường phải điều tiết giá cả và việc điều tiết hồ chứa phải hợp lý và tham khảo các chuyên gia để điều tiết khoa học, phải đồng bộ các phương tiện cứu hộ cứu nạn.

Hiện trường sau vụ sạt lở kinh hoàng trên đèo Khánh Lê, đất đá đổ sập lên xe ô tô khách Phương Trang khiến 6 người chết (3 nam, 3 nữ) và 19 người bị thương tối 16/11

Cũng tại cuộc họp, Đại tá Nguyễn Túy, Chỉ huy trưởng Bộ Chị huy quân sự tỉnh Khánh Hòa cho rằng, việc phối hợp công tác cứu hộ người dân ở đèo Khánh Sơn, Khánh Lê và các vùng hạ lưu vẫn còn một số vướng mắc, chưa có sự phối hợp đồng đều giữa các cơ quan.

Ông Nguyễn Duy Quang - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa cho biết, theo dự báo tình hình mưa lũ vẫn diễn biến phức tạp đến hết ngày 19/11. Qua công tác chỉ đạo, các hồ chứa ở Khánh Hòa đã đón lũ hơn 30 triệu m³.

"Hiện nay sông Cái Nha Trang đang tiếp nhận lượng nước rất lớn, vì vậy đã gây ngập lụt tại các địa phương Tây Nha Trang, xã Diên Điền... Ngoài sạt lở ở hai tuyến đèo Khánh Lê, đèo Khánh Sơn khiến 7 người chết, trong sáng nay đã ghi nhận 1 trường hợp mất tích ở phường Bắc Nha Trang", ông Nguyễn Duy Quang thông tin

Một điểm khác sạt lở khác trên đèo Khánh Lê, gần nơi xe khách bị đất đá đè bẹp tiếp tục sạt lở kinh hoàng.

Lãnh đạo Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đề nghị tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các xã, phường tiếp tục rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở, nhất là tại các khu dân cư, phải bố trí cán bộ trực tiếp để theo dõi, kiểm tra việc kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp có liên quan đến tác động môi trường đến người dân.

Đồng thời Cục cũng đề xuất tỉnh Khánh Hòa hạn chế xe khách, xe du lịch đi trong đêm tại các điểm xung yếu trong đợt mưa lớn này.