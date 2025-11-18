Nổ nìn phá điểm sạt lở mới gần nơi xe khách bị đè bẹp trên đèo Khánh Lê

Sáng 18/11, lãnh đạo Khu quản lý đường bộ III (Cục đường bộ Việt Nam) cho biết, đang làm thủ tục để nổ mìn phá điểm sạt lở trên đèo Khánh Lê ở km44+200 thuộc xã Nam Khánh Vĩnh (Khánh Hòa).
Theo vị này, sau khi dọn hốt điểm sạt lở tại km 45+200 để đưa thi thể trong vụ sạt lở đá đè xe khách khiến 6 người chết, 19 người bị thương thì trên trục đường này xuất hiện điểm sạt lở mới.
Một lượng lớn đất đá khoảng 500m3 đổ ập xuống đường khiến giao thông chia cắt trên đèo Khánh Lê.
"Nhiều tảng đá lớn không thể dọn hốt được nên đơn vị bắt buộc phải nổ nìn để nhanh chóng thông đường" - Lãnh đạo Khu quản lý đường bộ III nói.
Song song với việc nổ nìn, đơn vị quản lý cũng điều động hàng chục thiết bị, máy móc đến hiện trường để xử lý.
Giao thông trên đèo Khánh Lê tê liệt.
Trước đó, lúc 22h10 tối 16/11, xe ô tô khách Phương Trang mang biển kiểm soát 50H-531... đang đi trên quốc lộ 27C hướng từ Đà Lạt đi Nha Trang, khi đến Km 45 thì bị đá tảng lớn và đất cát từ trên núi rơi xuống khiến xe bị hư hỏng nặng.
Vụ sạt lở trên đèo Khánh Lê khiến 6 người chết (3 nam, 3 nữ) và 19 người bị thương. Trên xe có tổng cộng 32 người.