Lâm Đồng cấm xe đi đèo Prenn do sạt lở, người dân đi đường nào để lên Đà Lạt?

(VTC News) -

Do mưa lớn kéo dài từ ngày 16/11 gây sụt lún, sạt lở đèo Prenn, quốc lộ 20. Từ 10h ngày 17/11, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng cấm các phương tiện đi qua đèo để đảm bảo an toàn.

Đèo Prenn bị sạt lở, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng có mặt để hướng dẫn các phương tiện không qua lại đèo này.

Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vị trí sụt lún, sạt lở đèo Prenn tại Km 224+ 600. Tại đây, một phần ta luy âm bị sạt lở, mặt đường có nhiều vết nứt kéo dài khoảng 80m ăn sâu vào ½ mặt đường.

Hiện tại, cơ quan chức năng đã giăng dây cảnh báo, cử lực lượng túc trực để hướng dẫn người dân và các phương tiện tạm thời không qua lại trên đèo Prenn.

Mặt đường đèo Prenn bị sạt lở rộng và sâu.

Lực lượng CSGT hướng dẫn các phương tiện di chuyển qua đèo Mimosa để lên Đà Lạt và ngược lại.

Cũng do mưa lớn, nên rạng sáng cùng ngày quốc lộ 20 đoạn qua thôn Định An, xã Hiệp Thạnh (Lâm Đồng) bị ngập sâu. Một đợt lũ cục bộ từ khu vực Đà Lạt đổ về, gây ngập lụt nghiêm trọng. Nhiều nhà dân ở các thôn Định An, Tân An, K'Long bị ngập hơn 1 m, nhiều diện rau màu chìm trong nước lũ.

Ngày 17/11, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị cử lực lượng đến đèo Khánh Lê, quốc lộ 27C (Khánh Hòa) và đèo Ngoạn Mục, quốc lộ 27 (Lâm Đồng) hỗ trợ nhiều xe và người mắc kẹt trên đèo ra khỏi nhiều khu vực sạt lở an toàn.

Khoảng 22h ngày 16/11, tại Km 45 trên quốc lộ 27C, thuộc địa phận đèo Khánh Lê, tỉnh Khánh Hòa (hướng từ Đà Lạt đi Nha Trang), xe khách 40 chỗ BS 59H - 531.14 chạy tuyến Đà Lạt - Quảng Ngãi gặp tai nạn do sạt lở đất. Khi đến địa điểm trên, một số lượng đất đá đổ vào bên phải xe khách làm 6 người tử vong, 19 người bị thương và xe bị hư hỏng nặng.

Từ đêm 16 đến rạng sáng 17/11, lực lượng Tổ CSGT Eo Gió (Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng) cũng túc trực, chốt chặn đầu đèo Ngoạn Mục, QL27 (xã D'Ran) để hướng dẫn phương tiện và người không xuống đèo Ngoạn Mục vì sạt lở.

Tổ CSGT Eo Gió cho biết, toàn tuyến đèo Ngoạn Mục có 12 điểm sạt lở đất đá, cây cối nên xe cộ bị mắc kẹt suốt đêm.