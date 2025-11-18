Sạt lở đèo Mimosa: Lâm Đồng cấm xe tải từ 15 tấn

(VTC News) -

Chiều 18/11, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng thông báo về việc phân luồng, tổ chức giao thông đường đèo Mimosa trong thời gian sửa chữa, khắc phục sự cố sạt lở để đảm bảo an toàn cho người dân.

Từ 17h30 hôm nay 18/11, Lâm Đồng cấm ô tô có tổng tải trọng từ 15 tấn trở lên đi lại trên đèo Mimosa

Theo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, do ảnh hưởng mưa lớn từ ngày 16/11 đến 18/11 nên đường đèo Mimosa - quốc lộ 20 (Km223+240 - Km234+000) bị sạt lở, hư hỏng kết cấu nền, mặt đường tại Km226+500 - Km226+800 và có nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở. Tình trạng này không đảm bảo cho các phương tiện có trọng tải lớn qua lại.

Hiện tại, Sở Xây dựng đang phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức khắc phục sự cố sạt lở.

Để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường và phục vụ hoạt động khắc phục điểm sạt lở, Sở đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức phân luồng giao thông.

Cụ thể, cấm ô tô có tổng tải trọng toàn bộ từ 15 tấn trở lên (khối lượng bản thân xe cộng với tải trọng hàng hóa) qua lại trên đoạn đèo Mimosa; các phương tiện khác được đi lại 2 chiều như phương án tổ chức giao thông hiện nay.

Các xe ô tô tải có tổng tải trọng toàn bộ từ 15 tấn trở lên đi về TP Đà Lạt (cũ) và ngược lại theo hướng như sau:

Đối với các phương tiện từ xã Đức Trọng đến TP Đà Lạt (cũ) và ngược lại: Vòng xoay Liên Khương (Km203+400, quốc lộ 20) vào quốc lộ 27 (Km174+000, quốc lộ 27) đến Ngã ba cửa rừng (Km164+100, QL.27) rẽ phải vào ĐT.725 đi TP Đà Lạt (cũ) và ngược lại.

Những phương tiện từ xã Đơn Dương, xã Hiệp Thạnh đến TP Đà Lạt (cũ) và ngược lại: Ngã 3 Phi Nôm đi quốc lộ 27 đến Ngã ba cửa rừng (Km164+100, quốc lộ 27) rẽ phải vào ĐT.725 đi TP Đà Lạt (cũ) và ngược lại.

Các phương tiện từ xã Đinh Văn Lâm Hà đến TP Đà Lạt (cũ) và ngược lại: Ngã ba cửa rừng (Km164+100, quốc lộ 27) rẽ trái vào ĐT.725 đi TP Đà Lạt (cũ) và ngược lại.

Thời gian phân luồng bắt đầu từ 17h30 ngày 18/11 đến khi có thông báo mới của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng.

Như Báo Điện tử VTC News đưa tin, chiều 18/11, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện, khoanh vùng và cảnh báo nguy hiểm tại điểm sạt lở trên quốc lộ 20, đoạn qua đèo Mimosa.

Theo ghi nhận, điểm sạt lở xuất hiện tại Km224+700, kéo dài gần 20m trên đèo Mimosa, phường Xuân Hương - Đà Lạt. Cụ thể, hệ thống hộ lan ven đường bị sụt xuống ta luy âm khoảng 1- 2m, hình thành hàm ếch lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nghiêm trọng.

Ngay sau khi nhận thông tin, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải đã trực tiếp đến hiện trường kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị lên phương án khắc phục khẩn cấp và đảm bảo an toàn.