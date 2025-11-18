Đường liên xã ở Lâm Đồng nứt toác, sụt sâu 1,5 m

(VTC News) -

Tối 18/11, ông Nguyễn Tài Phương, Chủ tịch UBND xã Tân Hà Lâm Hà (Lâm Đồng) cho biết, con đường liên xã đi qua thôn Phúc Tân, đoạn đường km7 + 300 đã xảy ra sụt lún nghiêm trọng.

Lực lượng chức năng xã Tân Hà Lâm Hà túc trực đảm bảo an toàn giao thông và phân luồng, hướng dẫn người dân di chuyển sang cung đường khác. (Ảnh: Người dân cung cấp)

Theo ông Phương, vết sụt lún bắt đầu xuất hiện từ sáng nay, dài khoảng 40 m và sụt gần 1 m. Nhưng tới chiều tối, vết nứt bắt đầu mở rộng, dài 130 m, sụt sâu khoảng 1,5 m.

Ngoài ra, tại Km7+742m trên mặt đường cũng xuất hiện dấu hiệu rạn nứt dài khoảng 40 m kéo dài dọc theo mặt đường.

Đoạn từ Km8+33,6m đến Km8+83,6m dài khoảng 50 m đã bị đẩy nổi rọ đá ra phía mặt đường làm hư hỏng hệ thống thoát nước và gây mất an toàn giao thông.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, vị trí sụt lún trên còn có nguy cơ mở rộng thêm, gây nguy hiểm cho người và phương tiện khi lưu thông.

Ngay khi vết sụt lún xuất hiện, UBND xã Tân Hà Lâm Hà đã cử lực lượng lập chốt chặn 2 đầu, túc trực phân luồng 24/24 giờ để đảm bảo an toàn cho các phương tiện qua lại.

Ông Phương khuyến cáo người dân di chuyển từ xã Tân Hội (khu vực Đức Trọng) đi trung tâm xã Tân Hà Lâm Hà và ngược lại trong thời điểm cơ quan chức năng xử lý sự cố đường sụt lún có thể di chuyển theo hướng đường ĐT.725 và các cung đường khác.

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng liên tục có mưa lớn làm ngập cục bộ nhiều khu vực, trong khi đó tuyến đèo bị sạt lở gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân.

Theo báo cáo từ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng, thống kê mưa lũ từ ngày 16 tới 18/11 trên địa bàn đã gây thiệt hại khoảng 30 tỷ đồng. Theo đó, có 11 hộ dân bị thiệt hại về nhà cửa, tài sản. Ngoài ra, khoảng 360 ha cây trồng, chủ yếu là hoa màu bị ảnh hưởng, hư hỏng.