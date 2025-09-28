Những người hùng đưa thuyền vượt sóng dữ cứu 7 người vụ chìm tàu ở Quảng Trị

(VTC News) -

Trong vụ 2 tàu cá với 11 thuyền viên gặp nạn lúc vào trú bão ở Quảng Trị, đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng cứu được 9 người, 2 người còn lại vẫn đang mất tích.

Đáng chú ý, việc 7 thuyền viên được cứu đầu tiên có công rất lớn của 3 người đã dũng cảm đưa thuyền vượt sóng dữ để cứu nạn.

Hai chiếc tàu cá với 11 thuyền viên bị sóng đánh chìm trên vùng biển Cửa Việt (Quảng Trị) trong lúc vào bờ tránh bão số 10.

Anh Nguyễn Ngọc Thuận (42 tuổi, trú xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị) cho biết, sáng 28/9, nhận được tin báo từ Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt về việc tàu cá BV-4670TS chở 8 ngư dân bị vỡ mạn khi đang trên đường vào bờ tránh bão, anh lập tức dùng chiếc thuyền nhỏ công suất 60CV mang số hiệu QT-10599TS của gia đình mình, cùng Trung tá Trần Văn Hiệu (cán bộ Công an xã Cửa Việt) và một ngư dân khác lao ra biển ứng cứu.

"Nghe tin, tôi liền chạy vào đồn biên phòng xin áo phao, dây thừng rồi đưa thuyền ra biển. Mưa như trút, sóng dữ lắm, mất khoảng 15 phút tôi mới tiếp cận được tàu gặp nạn. Sóng lớn liên tục xô đẩy khiến thuyền không thể áp sát tàu bị nạn vì nguy cơ va chạm gây vỡ thuyền.

Anh Nguyễn Ngọc Thuận kể lại thời điểm cùng Trung tá Trần Văn Hiệu và một ngư dân khác đưa thuyền nhỏ vượt sóng dữ để ứng cứu người bị nạn. (Ảnh: ND)

Trước tình huống đó, tôi phải buộc phao vào dây thừng rồi ném xuống biển để các thuyền viên trên tàu nhảy xuống, bám vào rồi kéo từng người lên thuyền...Có hai thuyền viên bị kiệt sức phải bế lên...Gần 3 giờ sau chúng tôi mới đưa được họ vào bờ an toàn. Lúc đó ai cũng mừng rơi nước mắt vì biết mình sống sót", anh Thuận nhớ lại.

Trung tá Trần Văn Hiệu (cán bộ Công an xã Cửa Việt) cho hay, dù tàu gặp nạn chỉ cách bờ khoảng 400 mét nhưng công tác cứu hộ gặp vô vàn khó khăn do sóng lớn liên tục đánh bật thuyền cứu hộ ra xa.

"Lúc tiếp cận được, chúng tôi phải ném phao nhiều lần...Có người kiệt sức không bám nổi, anh em phải lao ra đỡ, bồng họ lên...Khi được đưa lên thuyền, các thuyền viên đều run lẩy bẩy vì lạnh và hoảng sợ, trong đó có hai người ngất xỉu. Giây phút cập bờ an toàn, họ ôm chầm lấy lực lượng cứu hộ trong nước mắt...", Trung tá Trần Văn Hiệu kể lại.

9 trong tổng số 11 thuyền viên trên 2 tàu cá gặp nạn được cứu sống đưa vào bờ an toàn.

Những thuyền viên bị thương được cán bộ Quân y Bộ đội Biên phòng Quảng Trị chăm sóc, cứu chữa.

Trung tá Nguyễn Văn Anh, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt, cho biết phương án dùng thuyền của anh Thuận là phương án tối ưu và nhanh nhất trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Anh, thấy chiếc thuyền của anh Thuận chở các thuyền viên vào bờ, nhiều người vỡ òa vì vui mừng. Qua sự việc này, đơn vị đang đề xuất các cơ quan liên quan để tuyên dương, khen thưởng đối với những cá nhân vượt nguy hiểm cứu người.

Hiện lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Trị vẫn đang dầm mưa bão để tuần tra, kết hợp tìm kiếm 2 thuyền viên còn mất tích.

Trước đó, vào lúc 5h45 ngày 28-9, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị nhận được tin báo hai tàu cá của ngư dân TP.HCM là BV-4670TS và BV-0042TS gặp nạn cách bờ biển Cửa Việt khoảng 1,5 km. Tại thời điểm gặp nạn, trên hai tàu có tổng cộng 11 thuyền viên.

Trên tàu cá BV-4670TS có 8 người (1 người tự bơi vào bờ, 7 người được tàu anh Thuận tiếp cận ứng cứu), tàu BV-0042TS bị chìm khiến 3 người rơi xuống biển (1 người ôm được trụ nổi bơi được vào bờ, 2 người hiện đang mất tích). Hiện lực lượng Bộ đội Biên phòng, Công an và chính quyền địa phương đang nỗ lực tìm kiếm tung tích 2 nạn nhân còn lại.