Ôm trụ nổi 4 giờ trên biển, thuyền viên may mắn thoát chết

(VTC News) -

Thuyền viên Nguyễn Văn Trường trải qua hành trình hơn 4 giờ bám trụ vào phao số 0 giữa sóng dữ Quảng Trị.

