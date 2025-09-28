+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
Ôm trụ nổi 4 giờ trên biển, thuyền viên may mắn thoát chết
(VTC News) -
Thuyền viên Nguyễn Văn Trường trải qua hành trình hơn 4 giờ bám trụ vào phao số 0 giữa sóng dữ Quảng Trị.
Nguồn:
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Bức tranh kinh doanh của các ‘ông lớn’ ngành thép
15:54 28/09/2025
Đầu Tư
Trực tiếp: Bão số 10 Bualoi áp sát Nghệ An - Quảng Trị, mưa gió cực mạnh
15:51 28/09/2025
Tin nóng
Trực tiếp bóng đá Nam Định vs CAHN, vòng 5 V.League 2025-2026
15:45 28/09/2025
V.League
2 tàu cá gặp nạn khi tránh bão số 10: Cứu 9 thuyền viên, 2 người mất tích
15:41 28/09/2025
Tin nóng
Thuyền viên vụ tàu cá gặp nạn ở Quảng Trị kể khoảnh khắc thoát bàn tay tử thần
15:39 28/09/2025
Tin nhanh 24h
Hành động đơn giản có thể giúp Smart TV cũ tăng tốc
15:34 28/09/2025
Khoa học - Công nghệ
Bão Bualoi di chuyển chậm, đổ bộ Nghệ An - Quảng Trị trong chiều và đêm nay
15:30 28/09/2025
Thời tiết
XSMT 28/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 28/9/2025
15:10 28/09/2025
Xổ số miền Trung
Trực tiếp kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 28/9/2025 - XSDL 28/9
15:10 28/09/2025
Xổ số miền Nam
Trực tiếp kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 28/9/2025 - XSKT 28/9
15:10 28/09/2025
Xổ số miền Trung
Kết quả xổ số Huế hôm nay 28/9/2025 - XSTTH 28/9
15:10 28/09/2025
Xổ số miền Trung
Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 28/9/2025 - XSKH 28/9
15:10 28/09/2025
Xổ số miền Trung
Lời kể ngư dân ôm trụ nổi, vật lộn nhiều giờ với sóng dữ ở Quảng Trị
15:01 28/09/2025
VTC NEWS TV
Công an, dân quân tự vệ Thanh Hóa dựng lều dã chiến đón dân vùng sạt lở sơ tán
14:54 28/09/2025
Tin nhanh 24h
'Cơn cuồng phong' Bualoi ít khả năng đổi hướng, 3 điểm dị thường cực nguy hiểm
14:51 28/09/2025
VTC NEWS TV
Lịch cúp điện hôm nay ngày 29/09/2025 tại Khánh Hòa
14:50 28/09/2025
Cần biết
Bão Bualoi áp sát Hà Tĩnh: Chủ khách sạn ám ảnh kính vỡ, gió lốc của bão số 5
14:45 28/09/2025
VTC NEWS TV
Nga điều trăm tên lửa và UAV tập kích dữ dội vào Ukraine
14:21 28/09/2025
Thời sự quốc tế
Trực tiếp kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 28/9/2025 - XSKG 28/9
14:10 28/09/2025
Xổ số miền Nam
Kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 28/9/2025 - XSTG 28/9
14:10 28/09/2025
Xổ số miền Nam
XSMN 28/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 28/9/2025
14:10 28/09/2025
Xổ số miền Nam
Vietlott 28/9 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 28/9/2025 - Xổ số Mega 6/45
14:10 28/09/2025
Xổ số
2.000 vận động viên tranh tài tại giải chạy 'Run for Love' của Vietnam Airlines
14:02 28/09/2025
Thể thao
Mẹo bóc vỏ nho đơn giản bằng chiếc tăm
14:00 28/09/2025
Gia đình
Tổng Bí thư Tô Lâm: Công an Nhân dân vì Đảng, vì dân
14:00 28/09/2025
Chính trị
Khai mạc phiên trù bị Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai
13:47 28/09/2025
Tin nóng
Startup Đài Loan biến lưới đánh cá thành kính thời trang tái chế
13:41 28/09/2025
Chuyển đổi xanh
Pin xe điện hỏng thành 'tài sản sạch' được săn đón tại Úc
13:36 28/09/2025
Giao thông xanh
Vì sao cần sớm áp dụng tiêu chuẩn mức tiêu thụ nhiên liệu?
13:34 28/09/2025
Giao thông xanh
Những dấu hiệu người dùng Facebook cần đổi mật khẩu ngay
13:31 28/09/2025
Thủ thuật