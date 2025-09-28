Thuyền viên vụ tàu cá gặp nạn ở Quảng Trị kể khoảnh khắc thoát bàn tay tử thần

(VTC News) -

Sáng 28/9, bão số 10 - Bualoi áp sát đất liền, vùng biển Quảng Trị cuồn cuộn sóng dữ. Lúc này, hai tàu cá mang số hiệu BV 4670-TS và BV 0042-TS (TP.HCM) trên đường chạy vào lạch Cửa Việt để trú bão thì gặp nạn.

Một chiếc bị chìm cách bờ chưa đầy 1 hải lý, chiếc còn lại vỡ mạn, chết máy, mặc sóng gió đánh dập giữa cửa biển. Trên hai con tàu có 11 thuyền viên. Đến nay lực lượng chức năng đã cứu được 8 người, 3 người khác vẫn đang mất tích.

Thuyền viên Nguyễn Văn Trường.

Trong số những thuyền viên thoát chết sau khi 2 tàu cá gặp nạn ở biển Quảng Trị, anh Nguyễn Văn Trường (35 tuổi, trú phường Vĩnh Thông, tỉnh An Giang) vẫn chưa hết bàng hoàng.

Cơ thể đầy những vết bầm dập, mắt anh đỏ hoe khi kể lại giây phút sinh tử ngắn ngủi mà dài như cả đời người.

“Lúc đó đâu có chỗ nào vịn được, sóng đập là chết luôn. Em mới đu lên một chiếc phao đen rồi nói với mấy anh kia: ‘Đu theo em đi, chứ không có đường nào lội vô bờ được đâu. Trôi ra ngoài kia là chết luôn đó. Bây giờ chỉ còn mấy chục phần trăm sống thôi, cố gắng lên!’”.

Những lời nói ngắn gọn, dồn dập như mệnh lệnh sinh tử được thốt ra trong đêm tối, giữa những cột sóng cao ngất. Biển lúc đó như muốn nuốt chửng tất cả. Những ngọn sóng nối nhau đập ầm ầm vào mạn tàu, rồi quăng quật mọi người xuống biển. Trường và anh em dạt trôi giữa biển đen kịt, sóng đánh liên hồi.

“Anh em cố gắng lội từ từ ra ngoài, nhưng sóng đánh chìm anh kia trước. Tới lượt em, sóng cũng đánh dội vào, dập hết mình mẩy. Em tưởng mình chết rồi… Thế mà em vẫn sống!”, anh kể.

Các thuyền viên được đưa vào bờ để chăm sóc sức khỏe.

Trong tuyệt vọng, anh nắm tay bạn thuyền tên Hiền, cố gắng kéo nhau bám trụ. Nhưng biển dữ không buông tha.

“Sóng đánh trôi đi xa lắm, rồi em chìm xuống, nổi lên, lại bị sóng văng vô cái trụ. Còn anh Hiền thì mất tiêu luôn. Lúc đó em biết chắc ảnh chìm rồi, tại sức anh ấy yếu hơn em”, anh nói, giọng đứt quãng vì kiệt sức.

Cứ thế, anh Trường bị sóng đánh văng vào trụ chắn đến hai, ba lần. Thế nhưng, bằng một phép màu nào đó, anh vẫn nổi lên được, bám lấy sự sống trong gang tấc.