Đóng

Bão Bualoi áp sát Hà Tĩnh: Chủ khách sạn ám ảnh kĩnh vỡ, gió lốc của bão số 5

(VTC News) -

Trưa 29/9, cơn bão Bualoi áp sát Hà Tĩnh, ven biển gió lốc mạnh, các chủ nhà hàng, khách sạn ám ảnh cảnh kính vỡ, tôn cuốn của bão số 5.

HOÀNG MINH
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới