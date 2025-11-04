(VTC News) -

Trong các thiết kế nhà phố hay nhà ống hiện nay, phòng khách gác lửng trở thành xu hướng được nhiều gia chủ lựa chọn. Phòng khách gác lửng là kiểu thiết kế mà phần gác lửng được bố trí phía trên không gian phòng khách, thường nằm giữa tầng trệt và tầng 2. Gác lửng có thể dùng làm phòng ngủ, phòng làm việc, khu sinh hoạt chung hoặc kho chứa đồ tùy theo nhu cầu sử dụng của gia đình.

Phòng khách gác lửng phù hợp với nhà có diện tích nhỏ, nhà ống, hoặc những căn nhà có chiều cao trần lớn. Việc bố trí gác lửng giúp tận dụng không gian theo chiều đứng, tạo thêm khu vực chức năng mà không cần xây thêm tầng, tiết kiệm chi phí đáng kể.

Ưu điểm của phòng khách gác lửng

Ưu điểm nổi bật của phòng khách gác lửng là mở rộng không gian mà không làm thay đổi kết cấu chung của ngôi nhà. Bên cạnh đó, gác lửng giúp không gian phòng khách trở nên sinh động, có chiều sâu, phá vỡ sự đơn điệu của thiết kế 1 tầng.

So với xây thêm một tầng, việc làm gác lửng tiết kiệm hơn nhiều về vật liệu, thời gian thi công và nhân công.

Gác lửng có thể linh hoạt sử dụng thành phòng ngủ phụ, góc đọc sách, khu làm việc hoặc thậm chí là không gian thờ cúng, phù hợp với nhiều mục đích khác nhau.

Những mẫu phòng khách gác lửng đẹp, tiện nghi

Phòng khách gác lửng hiện đại

(Ảnh: Agjsc)

Mang phong cách hiện đại, phòng khách gác lửng sử dụng tông màu trung tính như trắng, xám, be kết hợp với nội thất tối giản giúp không gian trở nên rộng rãi và thoáng đãng.

Cầu thang sắt kết hợp gỗ hoặc lan can kính tạo cảm giác nhẹ nhàng, sang trọng mà không chiếm diện tích.

Phòng khách gác lửng phong cách công nghiệp

(Ảnh: Agjsc)

Đây là mẫu phòng khách phù hợp với gia chủ muốn thể hiện cá tính riêng. Với phong cách công nghiệp, trần nhà thường để lộ dầm, ống dẫn. Tường gạch thô, gỗ mộc hoặc sàn bê tông.

Phòng khách gác lửng phong cách Scandinavian

(Ảnh: Agjsc)

Mẫu này ưu tiên sự đơn giản, ánh sáng tự nhiên và các chất liệu gỗ sáng màu. Gác lửng thường được làm bằng gỗ thông hoặc MDF, kết hợp cùng sofa vải sáng và đèn thả trần tạo cảm giác ấm áp.

Phòng khách gác lửng kết hợp phòng ngủ

(Ảnh: Vĩnh tường)

Với các gia đình trẻ hoặc nhà có diện tích hạn chế, phần gác lửng phía trên có thể tận dụng làm phòng ngủ nhỏ. Thiết kế lan can gỗ hoặc kính trong suốt giúp không gian thông thoáng, đồng thời giữ được sự riêng tư cần thiết.

Phòng khách gác lửng kết hợp phòng đọc sách

(Ảnh: Agjsc)

Việc bố trí góc đọc ở tầng lửng giúp tách biệt khỏi những hoạt động ồn ào ở tầng trệt. Nếu sắp xếp hợp lý, góc đọc sách trên gác lửng còn tạo chiều sâu và cảm giác ấm áp cho tổng thể ngôi nhà.