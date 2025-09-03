Sai lầm thiết kế phòng khách gây tốn kém nhiều người mắc

(VTC News) -

Phòng khách được xem là “bộ mặt” của ngôi nhà, nơi đón tiếp bạn bè, người thân và cũng là không gian sinh hoạt chung của gia đình. Tuy nhiên, trong quá trình thiết kế, nhiều gia chủ thường mắc phải những sai lầm khiến chi phí đội lên cao mà hiệu quả thẩm mỹ và công năng lại không như mong muốn.

Dưới đây là những lỗi phổ biến cần tránh để không biến phòng khách thành “khoản đầu tư lãng phí”.

Chọn nội thất quá kích thước hoặc không phù hợp

Một trong những sai lầm thường thấy là lựa chọn sofa, bàn trà hoặc tủ kệ quá lớn so với diện tích phòng khách. Nhiều người nghĩ nội thất hoành tráng sẽ tạo cảm giác sang trọng, nhưng thực tế lại khiến không gian chật chội, bí bách và buộc phải thay mới sau một thời gian ngắn.

Ngược lại, chọn nội thất quá nhỏ so với phòng khách rộng cũng gây mất cân đối, làm lãng phí diện tích.

Trang trí rườm rà

Trang trí quá rườm rà sẽ tạo cảm giác rối mắt. (Ảnh: Decorilla)

Không ít gia chủ chi mạnh tay cho các chi tiết như trần thạch cao nhiều lớp, đèn chùm cỡ lớn, tranh ảnh dày đặc hoặc các vật phẩm phong thủy đắt tiền. Điều này không chỉ khiến tổng chi phí tăng cao mà còn tạo cảm giác rối mắt, thiếu tinh tế.

Phòng khách hiện đại đề cao sự tối giản và hài hòa, vì vậy sự chồng chất chi tiết đôi khi làm mất đi vẻ đẹp vốn có.

Thiếu ánh sáng tự nhiên

Nhiều thiết kế phòng khách chỉ chú trọng vào hệ thống đèn mà quên mất việc tận dụng ánh sáng tự nhiên từ cửa sổ hoặc giếng trời. Kết quả là phòng khách trở nên tối tăm, phải bật đèn cả ngày gây tốn điện.

Bên cạnh đó, ánh sáng tự nhiên còn giúp không gian thoáng đãng, mang lại nguồn năng lượng tích cực.

Bố trí sai công năng

Một lỗi thường gặp nữa là đặt tivi đối diện cửa sổ khiến ánh sáng hắt vào gây chói, hoặc kê sofa sát tường nhưng che mất ổ cắm điện, làm bất tiện khi sử dụng.

Những sắp xếp thiếu tính toán này khiến gia chủ phải tốn thêm chi phí chỉnh sửa, di dời hoặc mua sắm thiết bị hỗ trợ.

Vật liệu kém chất lượng

Vì muốn tiết kiệm ban đầu, một số gia đình chọn vật liệu giá rẻ cho sàn gỗ, sơn tường hay bàn ghế. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, chất lượng xuống cấp nhanh chóng, dẫn đến việc phải sửa chữa hoặc thay thế, gây tốn kém hơn nhiều so với việc đầu tư từ đầu vào vật liệu bền đẹp.

Do đó, để tránh lãng phí, gia chủ nên tham khảo ý kiến từ kiến trúc sư hoặc nhà thiết kế nội thất chuyên nghiệp. Nguyên tắc “ít mà tinh” luôn là giải pháp giúp phòng khách vừa đẹp, vừa tiện dụng mà vẫn tiết kiệm chi phí lâu dài.