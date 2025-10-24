6 màu sơn không nên dùng cho phòng khách

(VTC News) -

Phòng khách được xem là bộ mặt của ngôi nhà, là nơi đón khách và cũng là không gian sinh hoạt chung của cả gia đình. Vì vậy, việc lựa chọn màu sơn cho phòng khách cần đảm bảo tính thẩm mỹ, tạo cảm giác hài hòa, ấm áp.

Tuy nhiên, có không ít màu sơn tưởng chừng hiện đại, cá tính nhưng lại vô tình khiến không gian trở nên bí bách, lạnh lẽo hoặc mất cân đối.

Dưới đây là những màu sơn cần "cân nhắc kỹ" trước khi lựa chọn cho phòng khách.

Màu xám lạnh

Hiện nay, sắc xám lạnh (ngả tím hoặc xanh) bị xem là thiếu sức sống. Một số nhà thiết kế nội thất cho rằng màu xám lạnh có thể biến phòng khách thành văn phòng công sở.

Nếu thích màu xám, gia chủ có thể chọn tông xám ấm, xám khói, kem bơ hoặc nâu be.

Màu trắng tinh

Màu trắng tinh khiến căn phòng như một phòng khám. (Ảnh: Caitlin Marie Design)

Màu trắng giúp căn phòng thêm sáng và tạo cảm giác rộng rãi hơn. Tuy nhiên, màu trắng tinh lại biến phòng khách như một phòng khám.

Do vậy, hãy chọn tông trắng ấm như trắng kem, trắng ngà, trắng ngọc trai hoặc trắng vỏ trứng.

Đỏ chói

Đỏ là màu của năng lượng và may mắn, nhưng với phòng khách – nơi cần sự thư giãn và tiếp đón nhẹ nhàng, tông đỏ chói lại dễ gây cảm giác nóng nực, bức bối.

Nếu muốn dùng màu đỏ để tạo điểm nhấn, nên chọn các tông đỏ trầm như đỏ đô, đỏ đất hoặc phối xen với màu trung tính. Điều này giúp giữ được nét ấm áp mà không làm mất sự tinh tế của căn phòng.

Màu đen đậm

Màu đen vốn mang lại vẻ đẹp huyền bí và sang trọng, nhưng khi sử dụng quá nhiều trong phòng khách, đặc biệt là các tông đen đậm hoặc phối toàn bộ tường đen, không gian dễ trở nên tối tăm, nặng nề. Ánh sáng tự nhiên bị hấp thụ, khiến căn phòng có cảm giác chật chội và lạnh lẽo.

Màu tím đậm

Màu tím lãng mạn nhưng khi sử dụng tông tím đậm hoặc tím than trong phòng khách, không gian sẽ trở nên nặng nề, thậm chí mang cảm giác cô quạnh. Với những căn nhà có diện tích nhỏ hoặc thiếu ánh sáng, màu tím đậm còn khiến phòng khách tối hơn và thu hẹp cảm giác không gian.

Gia chủ yêu thích màu tím nên chọn tông tím pastel, tím nhạt hoặc tím hồng để mang lại sự nhẹ nhàng và tinh tế hơn.

Màu xanh lá hoặc xanh neon

Xanh lá là màu của thiên nhiên và sự tươi mới, nhưng khi chọn tông quá sáng hoặc neon, phòng khách sẽ trở nên “gắt” và thiếu sự dễ chịu. Màu này phản chiếu ánh sáng mạnh, khiến người nhìn lâu cảm thấy mỏi mắt, không phù hợp cho không gian tiếp khách.

Nếu yêu thích màu xanh, nên chọn xanh pastel, xanh olive hoặc xanh ngọc để mang lại cảm giác tươi mát mà vẫn giữ được sự sang trọng.