Nhật Bản: BYD bắt tay Aeon bán xe với giá rẻ hơn 30%

(VTC News) -

Nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới BYD sẽ bắt đầu bán ô tô tại các trung tâm thương mại Aeon ở Nhật Bản. Hãng đặt mục tiêu triển khai hoạt động kinh doanh xe có giá khoảng 2 triệu yên (tương đương 347 triệu đồng) tại 30 trung tâm thương mại trên khắp Nhật Bản.

Theo báo cáo từ IT Home, BYD muốn tăng doanh số tại Nhật Bản thông qua việc mở rộng mạng lưới bán lẻ hợp tác với Tập đoàn Aeon. Được thành lập vào năm 1969, Aeon là một trong những chuỗi bán lẻ lớn nhất Nhật Bản, nổi tiếng với hệ thống siêu thị Jusco. Hiện Aeon vận hành hơn 1.000 cửa hàng trên toàn cầu, chủ yếu tập trung ở Nhật Bản.

Báo cáo cho biết Aeon sẽ mở các điểm bán xe trong khuôn viên trung tâm thương mại gần cửa hàng BYD, tự thiết lập mức giá và chương trình khuyến mại riêng.

Theo thông tin, chiến lược giảm giá sắp tới sẽ giúp khách hàng có thể mua xe với giá khoảng 2 triệu yên. Hiện mẫu xe rẻ nhất của BYD tại Nhật Bản là Dolphin (dòng hatchback), có giá 2,992 triệu yên. Như vậy, chính sách mới có thể giúp người tiêu dùng Nhật Bản tiết kiệm hơn 30% so với giá xe rẻ nhất của hãng hiện tại.

Một cửa hàng bán xe trong trung tâm thương mại tại Nhật Bản. (Ảnh: Dianmasha)

Người mua xe tại các cửa hàng Aeon còn được tích điểm Waon - loại điểm tích lũy nội bộ của chuỗi bán lẻ và giảm giá chi phí lắp đặt trạm sạc tại nhà.

Chiến lược này được kỳ vọng sẽ thay đổi cấu trúc phân phối xe tại Nhật Bản, trong bối cảnh doanh số của BYD đang tăng mạnh. Theo Hiệp hội Nhập khẩu Ô tô Nhật Bản (JAIA), BYD chiếm 20% tổng doanh số xe điện nhập khẩu tại Nhật Bản trong tháng 9.

Đáng chú ý, Aeon cũng đang tích cực phát triển hạ tầng sạc xe điện trong nước. Đầu năm 2025, công ty cho biết đã lắp đặt khoảng 2.500 trạm sạc tại 374 cửa hàng trên toàn Nhật Bản, cho phép người dùng xe BEV và PHEV sạc trong lúc mua sắm.

Đầu tháng 10, BYD đã trở thành nhà sản xuất xe năng lượng mới đầu tiên trên thế giới đạt mốc 14 triệu xe.