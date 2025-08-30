Nhận định, dự đoán tỷ số Man Utd vs Burnley hôm nay 30/8: Ai cứu Amorim?

(VTC News) -

Manchester United đấu với Burnley trên sân vận động Old Trafford ở vòng 3 giải Ngoại Hạng Anh mùa giải 2025-2026. Siêu máy tính của Opta dự đoán cơ hội thắng của Man Utd lên tới 60%, trong khi khả năng Burnley giành 3 điểm chỉ 13,6%. Trận đấu Man Utd vs Burnley diễn ra lúc 21h hôm nay 30/8.

Nhận định phong độ Man Utd vs Burnley

Trận "thua trên thế thắng" trước Arsenal mang đến nhiều hy vọng cho Man Utd, nhất là khi lịch thi đấu tiếp theo của đội bóng này rất thuận lợi. Tuy nhiên, những gì xảy ra với đoàn quân của huấn luyện viên Ruben Amorim lại có chiều hướng xấu đi. Họ bị Fulham cầm hòa, sau đó thua sốc đội bóng thuộc giải hạng tư Grimsby Town.

Kể từ khi dẫn dắt Man Utd, tỷ lệ thắng của huấn luyện viên Ruben Amorim tại Ngoại Hạng Anh chỉ là 24,1%. Tính từ tháng tư năm nay, không có đội bóng nào giành được ít điểm hơn "Quỷ đỏ" (6 điểm). Thậm chí, ngay cả đội xuống hạng là Leicester City cũng có thành tích tốt hơn so với đội chủ sân Old Trafford.

Man Utd không có phong độ tốt. (Ảnh: Reuters)

Các học trò của huấn luyện viên Amorim chưa cho thấy họ phù hợp với sơ đồ 3-4-3, tiêu biểu là trường hợp của Bruno Fernandes. Khi hệ thống vẫn đầy yếu kém, hàng công trị giá 7.600 tỷ đồng của Man Utd chưa mang đến hiệu quả tích cực.

Matheus Cunha và Bryan Mbeumo thi đấu năng nổ, tạo ra dấu ấn cá nhân nhưng chưa có sự kết hợp tốt với phần còn lại của đội bóng. Việc phải tự xoay sở quá nhiều, cộng thêm đá hỏng luân lưu trong trận thua mới đây cũng có thể ảnh hưởng đến tâm lý, thể lực của bộ đôi này. Trong khi đó, Benjamin Sesko vẫn lạc lõng.

Gặp Man Utd ở thời điểm này có thể được coi là thử thách "dễ thở" đối với Burnley trong lịch thi đấu rất khó khăn (phải gặp cả Tottenham, Liverpool, Nottingham Forest và Man City). Dẫu vậy, đội bóng tân binh của Ngoại Hạng Anh mùa này vẫn nhiều điểm hơn Man Utd sau 2 vòng đầu tiên, nhờ việc đánh bại Sunderland với tỷ số 2-0 ở vòng trước.

Burnley phiên bản của huấn luyện viên Scott Parker chơi thực dụng hơn so với lần gần nhất họ thi đấu tại Ngoại Hạng Anh (dưới sự dẫn dắt của HLV Vincent Kompany). Tuy nhiên, hiệu quả trong lối chơi của đội bóng này vẫn chưa đủ tốt. Hàng phòng ngự lùi sâu của đội bóng này chưa đủ chắc chắn, trong khi hàng công thiếu một nhân tố độc lập tác chiến sắc bén - điều mà những đội bóng nhỏ luôn cần trong thế trận "cửa dưới".

Dự đoán Man Utd vs Burnley

Cơ hội thắng của Man Utd ở trận đấu này được đánh giá rất cao (68% theo Opta và 70% theo Soccerway). "Quỷ đỏ" không được phép thua ở trận này, khi họ sắp bước vào giai đoạn khó khăn (gặp Man City và Chelsea tiếp theo).

Các trang dữ liệu dự đoán bóng đá quốc tế đặt Man Utd ở "cửa trên" với mức chấp là 1,5 bàn. Con số này khá rủi ro, đặc biệt nếu Man Utd không thể ghi bàn sớm. Khả năng tấn công trước những đội phòng ngự lùi sâu cũng như tận dụng cơ hội của "Quỷ đỏ" không được đánh giá cao. Man Utd có thể thắng, nhưng thắng đậm từ 2 bàn trở lên không dễ.

Man Utd nhiều khả năng sẽ không có thay đổi về đội hình so với 2 trận đầu tiên của mùa giải. Màn thể hiện của Andre Onana và Benjamin Sesko trước Grimsby Town rõ ràng là không đủ để họ chiếm vị trí của Altay Bayindir, Mason Mount. Harry Maguire thể hiện tốt khi vào sân ở cả 3 trận đấu nhưng Leny Yoro, Matthijs de Ligt và Luke Shaw vẫn là bộ trung vệ mà huấn luyện viên Amorim ưa thích.

Burnley có khá nhiều ca chấn thương, gồm Zeki Amdouni, Manuel Benson, Jordan Beyer và Connor Roberts. Dù vậy, đây đều là những trường hợp vắng mặt dài hạn và huấn luyện viên Scott Parker có sẵn phương án thay thế với chất lượng tương đương hoặc hơn.

Đội hình dự kiến Man Utd: Bayindir; Yoro, De Ligt, Shaw; Amad, Casemiro, Fernandes, Dorgu; Mbeumo, Sesko, Cunha;

Đội hình dự kiến Burnley: Dubravka; Walker, Humphreys, Esteve, Ekdal, Hartman; Mejbri, Ugochukwu, Cullen, Anthony; Foster.

Dự đoán tỷ số: Man Utd 1-0 Burnley.