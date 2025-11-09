Nhà 5 phòng ngủ giá chỉ 1 USD vẫn khó bán

(VTC News) -

Thành phố Louisville, bang Kentucky (Mỹ), vừa khởi động chương trình bán những căn nhà bỏ hoang chỉ với giá 1 USD nhằm hồi sinh các khu phố xuống cấp.

31 nhà có giá chỉ 1 USD

Sáng kiến mang tên “Landbank-A-Rama” do Cơ quan Quản lý quỹ đất (Landbank Authority) của Louisville phụ trách. Những người quan tâm có thể tham dự các buổi mở cửa tham quan, trực tiếp xem nhà tại 5 khu vực phía Tây Louisville gồm Portland, Park Hill, Parkland, Chickasaw và Russell.

Theo Newsweek, trang web của Chính quyền Louisville/Jefferson County hiển thị 31 bất động sản được rao bán với giá 1 USD theo chương trình Landbank-A-Rama. Những ngôi nhà này được xây dựng từ cuối thế kỷ XIX đến nửa đầu thế kỷ XX. Trong đó, nhiều ngôi nhà có tới 5 phòng ngủ và 2 phòng tắm.

Hiên nhà phía trước của một ngôi nhà bỏ hoang ở vùng nông thôn Hopkinsville, Kentucky. (Ảnh: Getty Images)

Tuy nhiên, những ngôi nhà này đều trong tình trạng xuống cấp, có cửa sổ bị bịt ván, xung quanh là bãi cỏ mọc um tùm vì đã bị bỏ hoang một thời gian dài.

Khách không chịu xuống tiền

Dù giá bán chỉ mang tính chất tượng trưng, thấp hơn hàng chục nghìn USD so với giá chung trên thị trường nhưng người mua sẽ phải bỏ ra một khoản tiền lớn cho chi phí sửa chữa và nâng cấp ngôi nhà để có thể ở được.

Những bất động sản này trên lý thuyết chỉ tốn của người mua 1 USD, nhưng chi phí cuối cùng để mua nhà có thể lên tới hơn 100.000 USD. Theo ước tính của chính quyền Louisville, chi phí sửa chữa có thể vượt quá giá trị thực của căn nhà.

Người mua phải chi số tiền lớn để cải tạo nhà. (Ảnh: Wlky)

Chẳng hạn, ngôi nhà 5 phòng ngủ tại số 2307 đường West Madison, giá trị bất động sản được định giá là 35.630 USD. Tuy nhiên, chi phí sửa chữa kết cấu và ngoại thất cần thiết ước tính lên tới 62.750 USD. Người mua phải chứng minh có 62.750 USD tiền quỹ cải tạo và hoàn thành việc sửa chữa trong vòng 12 tháng kể từ ngày bán. Tổng chi phí dự kiến ​​để cải tạo toàn bộ công trình là 168.500 USD.

Theo quy định, để mua bất kỳ ngôi nào trong số 31 ngôi nhà trong chương trình, người mua phải nộp ngân sách chi tiết, kế hoạch xây dựng, giấy tờ chứng minh năng lực tài chính và mục đích sử dụng cuối cùng. Đồng thời, toàn bộ việc cải tạo bắt buộc phải hoàn tất trong vòng 12 tháng.

Nhiều người e ngại vì không phải ai cũng đủ tiền cải tạo nhà. (Ảnh: Realtor.com)

Dù giá nhà rất rẻ song một số cư dân lo ngại chi phí sửa chữa quá cao sẽ khiến những người dân bình thường không thể tiếp cận. Bà Tammy Hawkins, thành viên Hội đồng Metro, chia sẻ trên tờ The Courier Journal: “Phần lớn những ngôi nhà này đã được thẩm định sẵn ở mức 100.000 USD hoặc cao hơn. Người dân bình thường rất khó để kham nổi số tiền lớn như vậy”.

Đáp lại, chính quyền Louisville khẳng định mục tiêu của chương trình là hồi sinh cộng đồng, không phải biến đổi cơ cấu dân cư. Thành phố ưu tiên những người mua thực sự có nhu cầu sinh sống tại khu vực, hơn là mua đi bán lại hoặc cho thuê.

Bà Tia Bowman, Giám đốc điều hành Văn phòng Nhà ở và Phát triển cộng đồng, nói: “Chúng tôi muốn hồi sinh cả khu phố. Chúng tôi không muốn thay đổi dân cư khiến người thu nhập thấp bị đẩy đi. Mục tiêu là tạo thêm cơ hội nhà ở giá phải chăng và đây là một trong những cách để thực hiện”.

Theo Viện Đô thị, một giả thuyết cho rằng các bất động sản bỏ hoang tạo ra bầu không khí "rối loạn về mặt xã hội và tâm lý, thu hút hoạt động tội phạm và bạo lực, đồng thời trở thành nơi sinh sôi của sâu bọ". Những yếu tố này có thể ảnh hưởng đến cư dân ở khu vực xung quanh, bao gồm cả căng thẳng về tinh thần và tỷ lệ mắc bệnh mãn tính cao hơn.

Trung tâm nghiên cứu Pew giải thích rằng, việc hồi sinh các bất động sản này sẽ tăng cường an toàn công cộng, tăng không gian xanh và góp phần cải thiện sức khỏe và tinh thần cho các thành viên cộng đồng.