Thị trường bất động sản: Siêu sang lập đỉnh, nhà giá rẻ tắc nghẽn

(VTC News) -

Tại Hà Nội, mức giá phổ biến là 100-200 triệu đồng/m², thậm chí vượt 300 triệu đồng/m² ở các dự án đắc địa nhưng nhà ở xã hội giá rẻ thì tắc nghẽn.

Hồng Thắm
