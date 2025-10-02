+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
Thị trường bất động sản: Siêu sang lập đỉnh, nhà giá rẻ tắc nghẽn
(VTC News) -
Tại Hà Nội, mức giá phổ biến là 100-200 triệu đồng/m², thậm chí vượt 300 triệu đồng/m² ở các dự án đắc địa nhưng nhà ở xã hội giá rẻ thì tắc nghẽn.
Hồng Thắm
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Thị trường bất động sản: Siêu sang lập đỉnh, nhà giá rẻ tắc nghẽn
07:32 02/10/2025
VTC NEWS TV
Gia đình 3 người bị ung thư, người vợ bật khóc khi biết nguyên nhân
07:31 02/10/2025
Tin tức
Israel ra tối hậu thư đối với người dân Gaza
07:29 02/10/2025
Thời sự quốc tế
5 loại đồ uống giàu magie giúp ngủ sâu, tăng đề kháng
07:18 02/10/2025
Tư vấn
Danh hài ăn chơi khét tiếng từng mua xe giá 3 lô đất, giờ bán cà phê cùng vợ trẻ
07:14 02/10/2025
Sao Việt
Cảnh báo lũ trên nhiều sông ở miền Bắc sắp đạt đỉnh
07:07 02/10/2025
Thời tiết
Đất méo xây nhà thế nào để tối ưu?
07:05 02/10/2025
Bất động sản
Kênh xem trực tiếp Ninh Bình đấu với Thể Công, vòng 6 V.League 2025-2026
07:04 02/10/2025
Lịch bóng đá
Nữ võ sĩ gốc Việt tung 6 cú đấm cực nhanh hạ gục đối thủ
07:03 02/10/2025
Võ Thuật
Kết quả Cúp C1: Barcelona thua ngược PSG phút 90
07:01 02/10/2025
Champions League
Những cây phong thủy hợp với người tuổi Ngọ
07:00 02/10/2025
Gia đình
Phòng học xuống cấp chờ sập, thầy và trò ở Quảng Ngãi nơm nớp lo sợ
06:59 02/10/2025
Tin tức - Sự kiện
Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez hội kiến Thủ tướng Phạm Minh Chính
06:50 02/10/2025
Thời sự quốc tế
Giá vàng hôm nay 2/10: Tiếp tục trụ trên mức cao
06:49 02/10/2025
Tin giá vàng
Chiều nay, giá xăng có thể quay đầu tăng sau 1 tuần giảm
06:46 02/10/2025
Thị trường
Gợi ý những mâm cỗ Trung thu vừa dễ làm vừa đẹp
06:33 02/10/2025
Gia đình
Cần làm gì để đưa giao dịch bất động sản lên sàn online?
06:30 02/10/2025
Bất động sản
Dự báo thời tiết 2/10: Hà Nội đón nắng sau đợt mưa lớn gây ngập lụt khắp nơi
05:00 02/10/2025
Thời tiết
Trong 10 giây đố bạn sắp xếp các chữ cái thành từ có nghĩa
00:00 02/10/2025
Hỏi - Đáp
Giải bóng đá nữ VĐQG 2025: Hà Nội mất ngôi đầu bảng
22:54 01/10/2025
Bóng đá Việt Nam
Mưa lũ ở Lào Cai làm 10 người chết và mất tích, thiệt hại hơn 2.750 tỷ đồng
22:31 01/10/2025
Tin nóng
Nhạc sĩ Thế Hiển - tác giả ca khúc 'Nhánh lan rừng' qua đời
22:28 01/10/2025
Sao Việt
Huy động hơn 200 người và chó nghiệp vụ tìm 4 nạn nhân sạt lở ở Tuyên Quang
22:19 01/10/2025
Tin nóng
Thủ tướng: Địa phương chưa phát triển được thì Chính phủ phải kiểm điểm, lo toan
21:59 01/10/2025
Tin nóng
Thủ tướng chỉ đạo triển khai gói hỗ trợ đồng bào thiệt hại do bão của Vingroup
21:41 01/10/2025
Tin nóng
Lịch cúp điện hôm nay ngày 02/10/2025 tại Quảng Ngãi
21:33 01/10/2025
Cần biết
Lịch cúp điện hôm nay ngày 02/10/2025 tại Thành phố Huế
21:33 01/10/2025
Cần biết
Lịch cúp điện hôm nay ngày 02/10/2025 tại Quảng Trị
21:32 01/10/2025
Cần biết
Ô tô bán tải chở ba người nghi bị vùi lấp trong vụ sạt lở ở Lào Cai
21:03 01/10/2025
Tin nóng
Xả thân cứu 3 trẻ khỏi dòng nước cuốn, Tổ trưởng an ninh cơ sở tử vong
21:02 01/10/2025
Sống đẹp