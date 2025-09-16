Ngôi nhà cháy làm 4 người chết ở Hà Nội là công trình xây dựng trái phép

(VTC News) -

Ngày 16/9, Giám đốc Công an TP Hà Nội chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà khiến 4 người thiệt mạng.

Theo Công an Hà Nội, địa điểm xảy ra cháy là nhà có kết cấu tạm khung thép, mái tôn, cao khoảng 5m với diện tích sàn khoảng 90m², có lối thoát nạn khẩn cấp. Công trình này xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại xã Thường Tín.

Căn nhà xảy ra hỏa hoạn là công trình xây dựng trái phép.

Trước đó, hồi 4h40 cùng ngày, Tổng đài 114 Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại thôn Văn Giáp, xã Thường Tín.

Ngay sau khi nhận tin báo cháy, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố khẩn trương điều động gần 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 5, 31, 32 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội) với 7 xe chữa cháy, 1 xe tải chở phương tiện chuyên dụng cùng lực lượng Cảnh sát 113 đến hiện trường.

Các lực lượng phối hợp chính quyền, công an xã cùng người dân địa phương tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Xe máy và nhiều vật dụng bên trong bị lửa thiêu rụi.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Hoàn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Công an và Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Đến khoảng 5h30 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng phát hiện 4 nạn nhân tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.