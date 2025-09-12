Cháy nhà lúc rạng sáng ở TP.HCM, cụ ông tử vong thương tâm

(VTC News) -

Sáng 12/9, Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà trên đường Lê Quang Đạo (phường Trung Mỹ Tây) khiến một người tử vong.

Lực lượng chức năng đang phong toả hiện trường vụ cháy làm cụ ông tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h cùng ngày, người dân phát hiện khói lửa bùng lên tại căn nhà số 316, đường Lê Quang Đạo. Nhiều người đã hô hoán, tìm cách dập lửa tại chỗ nhưng không thành công.

Thời điểm này, bà N.T.K.H. (82 tuổi, quê Vĩnh Long) kịp chạy ra ngoài và nhờ người dân cứu chồng là ông N.M.T. (84 tuổi) đang mắc kẹt bên trong. Tuy nhiên, lửa bùng phát dữ dội, phía trước nhà chất nhiều đồ đạc và một xe máy chắn lối đi, khiến việc tiếp cận gặp khó khăn.

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC Công an TP.HCM huy động nhiều xe chữa cháy và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Ngọn lửa được khống chế sau đó, song khi vào bên trong kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện ông T. đã tử vong.

Vụ cháy còn làm nhiều tài sản trong nhà bị thiêu rụi, trong đó có xe máy.

Theo người dân sống xung quanh, căn nhà rộng gần 40 m², là nơi vợ chồng ông bà sinh sống và buôn bán phụ tùng xe ba gác nhiều năm qua.