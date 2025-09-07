Cháy dữ dội cửa hàng lốp ô tô ở Bắc Ninh, toàn bộ tài sản bị thiêu rụi

(VTC News) -

Video: Cháy cửa hàng kinh doanh, buôn bán lốp xe ô tô.

Tối 7/9, lãnh đạo phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh cho biết, trên địa bàn phường xảy ra vụ cháy lớn trên đường Lý Thánh Tông.

Khoảng 19h cùng ngày, người dân sinh sống gần khu vực phường Từ Sơn phát hiện cột khói bốc cao hàng chục mét với mùi khét tại cửa hàng kinh doanh lốp ô tô Nhật Anh trên đường Lý Thánh Tông. Sau ít phút, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ cửa hàng.

Lực lượng chức năng kịp thời khống chế, không cho đám cháy lan rộng.

Nhận được tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Bắc Ninh đã điều động nhiều xe chữa cháy và hàng chục cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường tiến hành khống chế đám cháy.

Đến khoảng 20h30 cùng ngày, lực lượng cứu hỏa cơ bản khống chế được đám cháy, không để cháy lan sang các nhà bên cạnh.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên một lượng lớn lốp ô tô cùng nhiều máy móc trong cửa hàng bị hư hỏng nặng.

Sau khi dập tắt đám cháy, lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ việc.