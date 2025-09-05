Dập tắt vụ cháy rừng ở Huế, phát hiện thi thể người đàn ông

(VTC News) -

Đến sáng 5/9, Bộ đội Biên phòng TP Huế đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra nguyên nhân vụ cháy rừng sản xuất xảy ra tại xã Phú Vinh (TP Huế). Trong khu vực xảy ra đám cháy, lực lượng chức năng phát hiện thi thể một người đàn ông.

Theo thông tin ban đầu, lúc 18h45 ngày 4/9 đám cháy bùng phát tại khu vực rừng tràm sản xuất thuộc thôn 6 (xã Phú Vinh, TP Huế) của gia đình ông T.S (sinh năm 1964) và ông T.M (SN 1955), cùng trú xã Phú Vinh.

Lực lượng chức năng đang khống chế vụ cháy rừng tràm sản xuất ở xã Phú Vinh (TP Huế). (Ảnh: Mai Trang).

Ngay sau khi nhận tin báo, Đồn Biên phòng Vinh Xuân (Bộ đội Biên phòng TP Huế) khẩn trương huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương và người dân triển khai lực lượng chữa cháy.

Đến khoảng 20h ngày 4/9, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, diện tích bị ảnh hưởng được xác định khoảng 1 hecta. Cùng với đó, lực lượng chức năng phát hiện một thi thể được nhận dạng ban đầu là ông T.M (SN 1955).

Giữa tháng 7/2025 vừa qua, tại TP Huế cũng từng xảy ra vụ cháy rừng quy mô lớn khiến lực lượng chức năng phải huy động gần 400 người đi dập lửa.

Theo đó, lúc 9h30 ngày 19/7 điểm cháy bùng phát tại khu rừng trồng tại phường Phong Phú (TP Huế), diện tích cháy khoảng 9 hecta thuộc lô 95 và lô 101, khoảnh 1, tiểu khu 1.

Cơ quan chức năng huy động các lực lượng tham gia chữa cháy với 396 người, gồm kiểm lâm, Công an phường, Ban Chỉ huy Quân sự phường, chính quyền và người dân phường Phong Phú, Đồn Biên phòng Phong Hải, Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Huế.

Sau khi tiếp cận hiện trường, các lực lượng phân công vừa tạo ranh cản lửa. Đồng thời, đưa phương tiện máy móc, dập lửa cuốn chiếu, ngăn không để lửa lan qua các khu vực khác. Ông Hoàng Hải Minh - Phó Chủ tịch UBND TP Huế trực tiếp đến hiện trường vụ cháy rừng để chỉ đạo công tác chữa cháy và khắc phục hậu quả. Đến 16h30 cùng ngày đám cháy mới cơ bản được dập tắt.