Cứu 3 mẹ con mắc kẹt trong ngôi nhà cháy ở Hà Nội

(VTC News) -

Vụ hoả hoạn xảy ra khoảng 22h12 ngày 15/9, tại ngôi nhà 4 tầng trên đường Nguyễn Viết Xuân, phường Hà Đông, Hà Nội.

Nhận được tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội điều động Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 4 và khu vực số 15 - Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) xuất 4 xe chữa cháy cùng 24 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường.

Đồng thời, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an thành phố điều động 2 xe chỉ huy, 1 xe tải chở phương tiện đặc chủng và trực tiếp xuống hiện trường để chỉ huy công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Cảnh sát phá cửa cuốn cứu nạn nhân mắc kẹt bên trong đám cháy.

Qua thông tin trinh sát, cảnh sát nhận định đám cháy đang phát triển mạnh tại khu vực mặt trước tầng một nhà 4 tầng, diện tích ngôi nhà khoảng 40m², hình ống, mặt tiền nhỏ hẹp, với rất nhiều khói, khí độc bao trùm tầng 1 và lan lên các tầng theo cầu thang bộ.

Xác định có người mắc kẹt trong đám cháy, chỉ huy chữa cháy chỉ đạo một mũi trinh sát phá cửa cuốn trước mặt tiền ngôi nhà, mang theo thiết bị bảo hộ cá nhân, bình thở di chuyển lên các tầng phía trên tìm kiếm người mắc kẹt. Một mũi khác triển khai đội hình chữa cháy khu vực tầng 1, ngăn cháy lan lên các tầng phía trên của ngôi nhà và 2 nhà dân liền kề.

Cảnh sát đưa người phụ nữ cùng 2 con nhỏ ra khỏi đám cháy an toàn.

Đến 22h25, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH khống chế và kịp thời tiếp cận, cứu được 3 nạn nhân là người phụ nữ và 2 con nhỏ (sinh năm 2019 và 2022) mắc kẹt tại gian phòng ở tầng 2. Ba nạn nhân được các chiến sĩ đưa xuống theo cầu thang bộ, bàn giao cho lực lượng y tế đưa đi cấp cứu.

Hiện sức khỏe của 3 nạn nhân ổn định. Đến khoảng 22h30, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.