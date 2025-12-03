Ngân hàng đồng loạt tăng lãi suất giữa cao điểm sản xuất cuối năm

Từ tháng 10 đến nay, các ngân hàng đẩy mạnh cuộc đua tăng lãi suất huy động. Bắt đầu từ các ngân hàng thương mại cổ phần nhỏ, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đã lan sang nhóm ngân hàng lớn và đã có sự vào cuộc của thành viên ngân hàng quốc doanh.

VietinBank trở thành ngân hàng TMCP Nhà nước đầu tiên nâng lãi suất huy động vào cuối tháng 11, sau gần một năm rưỡi giữ ổn định. Hiện tiền gửi tiết kiệm online kỳ hạn 1-2 tháng của ngân hàng này là 2,4%/năm, tăng thêm 0,4 điểm % so với tháng 6/2024.

Tiền gửi kỳ hạn 3-5 tháng lên 2,8%/năm, tăng 0,5 điểm %; kỳ hạn 6-11 tháng đang ở mức 3,9%/năm, tăng 0,6 điểm %.

Ngân hàng đang vào cuộc đua tăng lãi suất huy động cuối năm.

Riêng lãi suất tiền gửi các kỳ dài hạn không đổi, giữ nguyên mức 4,7%/năm cho kỳ hạn 12-18 tháng và 5%/năm cho kỳ hạn 24-36 tháng.

Với gửi tiết kiệm tại quầy, ngân hàng này vẫn áp dụng mức lãi suất cũ. Trong đó, dưới 3 tháng lãi suất 1,6%/năm; từ 3 đến dưới 6 tháng mức lãi là 1,9%/năm; 6-12 tháng là 3%/năm; 12-24 tháng là 4,7%/năm. Kỳ hạn từ 24 tháng trở lên lãi suất áp dụng 4,8%/năm.

3 ngân hàng quốc doanh còn lại, hiện Vietcombank đang có mức lãi tiền gửi thấp nhất, chỉ 1,6%/năm cho kỳ hạn dưới 3 tháng; 2,9%/năm cho kỳ hạn 6-11 tháng; 4,6%/năm cho kỳ hạn 12-18 tháng và 4,7%/năm ở kỳ hạn 24-36 tháng...

Tại Agribank, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn dưới 3 tháng là 2,4%/năm; kỳ hạn 3-5 tháng lãi suất được tính 3%/năm; mức 3,7%/năm áp dụng cho kỳ hạn 6-11 tháng; kỳ hạn 12-18 tháng mức lãi suất được tính 4,8%/năm và kỳ hạn 24-36 tháng có lãi suất là 4,9%/năm.

BIDV cũng niêm yết lãi suất tiết kiệm cao nhất 4,9% cho kỳ hạn 24-36 tháng; thấp nhất là 2% cho kỳ hạn dưới 3 tháng...

Tính chung đến hết tháng 11, có 21 ngân hàng tăng lãi suất huy động. Trong đó, nhiều ngân hàng đang áp dụng lãi suất 5,9-6,5%/năm cho kỳ hạn dài. Như với kỳ hạn 18 tháng, Bac A Bank đang áp dụng mức cao nhất đến 6,5%/năm; PvcomBank là 6,3%/năm; Vikki Bank là 6,4%/năm; VCBNeo là 6,2%/năm; HDB là 6,1%/năm…

Doanh nghiệp lo lãi suất cho vay sẽ tăng theo lãi suất huy động giữa mùa tập trung sản xuất kinh doanh cuối năm.

Ông Võ Tân Thành, Phó chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), bày tỏ lo ngại xu hướng các ngân hàng gần đây đua tăng lãi suất huy động, đặc biệt khối ngân hàng thương mại tư nhân giữa thời điểm cuối năm, doanh nghiệp đang cần vốn tập trung sản xuất kinh doanh. Ông cho rằng cuộc đua lãi suất tiền gửi có thể tạo áp lực lên giá cả hàng hóa, nguy cơ tăng lạm phát.

Cùng quan điểm, ông Vũ Anh Khoa, Phó chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM, cũng cho biết một trong những nỗi lo của doanh nghiệp hiện nay là lãi suất cho vay có thể tăng theo cuộc đua lãi suất huy động. Thời điểm này, các doanh nghiệp tại TP.HCM, đặc biệt là nhóm hàng tiêu dùng, thực phẩm đang tích cực sản xuất, dự trữ hàng cho Tết.

TS Cấn Văn Lực, Ủy viên Hội đồng Tư vấn Chính sách của Thủ tướng, xác nhận lãi suất huy động thời gian gần đây tăng đáng kể.

Tuy nhiên, lý do chính không phải ngân hàng thiếu vốn, mà do mà thời gian qua, nhiều kênh đầu tư khác hấp dẫn hơn hơn tiền gửi ngân hàng rất nhiều, như chứng khoán, vàng, bất động sản đều tăng mạnh. Các kênh tiền số, tài sản mã hóa cũng khiến giới đầu tư yêu thích, khiến tiền gửi ngân hàng giảm sức cạnh tranh.

Dù vậy, doanh nghiệp không quá quan ngại vì quan điểm điều hành của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vẫn không tăng lãi suất cho vay, giữ ổn định lãi điều hành khoảng 4,5%/năm để thúc đẩy tăng trưởng. Theo đó, các ngân hàng phải chấp nhận sử dụng phương án khác để cân đối hoạt động, như nâng cao hiệu quả kinh doanh, chấp nhận biên lợi nhuận giảm…

Vàng tăng liên tục thời gian qua là một trong những lý do khiến tiền gửi ngân hàng mất sức hấp dẫn.

Chuyên gia kinh tế này đồng thời khẳng định các doanh nghiệp chuẩn bị tâm thế cho một năm 2026 tăng tốc, khi các điều kiện vĩ mô rất ổn định, điều kiện phát triển thuận lợi.

Ông cũng cho biết dự báo tăng trưởng tín dụng năm nay sẽ khả quan ở mức khoảng 16-17% và lưu ý thị trường vốn Việt Nam hiện đã đa dạng hơn, không còn chỉ phụ thuộc vào vốn ngân hàng. Dù vậy, vốn ngân hàng vẫn chiếm trên 50%, rất cần đẩy nhanh các kênh khác như trái phiếu, cổ phiếu, quỹ đầu tư, các nguồn lực khác để bổ sung nguồn vốn trung dài hạn cho doanh nghiệp.

Đồng thời huy động để người dân chuyển hóa tài sản dưới dạng vốn gồm tiền, vàng, tài sản mã hóa… đưa vào sản xuất kinh doanh, giúp thị trường vốn đỡ áp lực thời gian tới.