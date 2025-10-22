NATO điều 70 máy bay, 2.000 binh sĩ tham gia diễn tập hạt nhân

(VTC News) -

Cuộc tập trận được lên kế hoạch từ lâu, không có bom hạt nhân thật. Đây là hoạt động thường niên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương nhằm đảm bảo sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân nếu cần thiết.

Máy bay chiến đấu của Phần Lan. (Ảnh: Không quân Phần Lan)

“Chúng ta đã lâu không nói về điều này, nhưng chắc chắn đã đến lúc chúng ta phải nói với công chúng về nó. Đây không phải là hành động đe dọa. Đây là về việc thực hiện nhiệm vụ của chúng ta một cách nhất quán và thể hiện toàn bộ năng lực mà liên minh có”, đại tá Mỹ Daniel Bunch, chỉ huy phụ trách hoạt động hạt nhân của NATO cho hay.

Trong nhiều năm qua, NATO luôn giữ bí mật về cuộc diễn tập, thậm chí chỉ công bố tên gọi từ 4 năm trước. Nhưng sự kiện năm nay, một nhóm nhỏ nhà báo được phép góp mặt và chứng kiến hoạt động huấn luyện.

Việc NATO ngày càng cởi mở về hoạt động quân sự của mình diễn ra trong bối cảnh Moskva điều chỉnh giọng điệu hạt nhân theo thăng trầm của cuộc xung đột quân sự ở Ukraine.

Tuy nhiên, truyền thông phương Tây nhận định nỗ lực minh bạch hóa của NATO chỉ có giới hạn nhất định, do cuộc diễn tập "Thời khắc kiên định" vốn là một trong những hoạt động được bảo vệ bí mật chặt chẽ nhất của liên minh.

Quan chức phụ trách chính sách hạt nhân của NATO Jim Stokes khẳng định thông điệp gia tăng của liên minh "không nhất thiết phải nhắm vào Nga”.

"Đây là nhằm truyền đạt thông tin đến người dân trong nước. Chúng tôi muốn đảm bảo mọi người hiểu NATO là liên minh hạt nhân có trách nhiệm, đang làm những điều minh bạch nhất có thể. Chúng tôi không hành động hung hăng", ông Stokes nói.

Năng lực răn đe hạt nhân của NATO phụ thuộc vào vũ khí hạt nhân Mỹ đặt tại một số căn cứ châu Âu. Bất chấp những nghi ngờ gần đây về cam kết của Washington với liên minh, các chỉ huy NATO khẳng định không có bất kỳ điều gì thay đổi. "Mọi người không nên nghi ngờ vai trò của Mỹ", đại tá Bunch nói.