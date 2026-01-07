Dự kiến tháng 4/2026 trình Chính phủ nghị định về miễn phí sách giáo khoa

(VTC News) -

Sáng 7/1, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố các luật được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 10, trong đó có Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục.

Một bộ sách giáo khoa dùng chung toàn quốc

Một trong những điểm mới đáng chú ý là Luật quy định Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo quyết định một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông thống nhất trong cả nước và Chính phủ quy định lộ trình miễn phí sách giáo khoa, đảm bảo tính chuẩn mực, ổn định và công bằng trong tiếp cận sách giáo khoa.

Theo quy định trong Luật mới, Chính phủ quy định việc miễn phí sách giáo khoa cho học sinh; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất toàn quốc.

Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định và thành lập theo từng môn học, hoạt động giáo dục để thẩm định sách giáo khoa. Hội đồng và thành viên Hội đồng chịu trách nhiệm về nội dung và chất lượng thẩm định.

Cũng theo quy định trong Luật, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sách giáo khoa để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông sau khi được Hội đồng quốc gia thẩm định và đánh giá xếp loại đạt; quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Thông tin thêm về nội dung này, ông Đào Hồng Cường - Vụ phó Vụ pháp chế Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, ngày 26/12/2025, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định 3588 phê duyệt bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc sử dụng từ năm học 2026-2027.

Theo đó bộ sách "Kết nối tri thức với cuộc sống" của Nhà xuất bản Giáo dục được chọn là bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc sử dụng từ năm học 2026-2027. Quá trình lựa chọn sách giáo khoa được Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện theo đúng quy định.

Về vấn đề miễn phí sách giáo khoa, ông Đào Hồng Cường nhấn mạnh đây là chủ trương được xác định rõ trong các luật và nghị quyết.

Theo đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 31/12/2025, Thủ tướng ban hành quyết định về danh mục, phân công các cơ quan chủ trì, soạn thảo văn bản hướng dẫn chi tiết các luật, nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 10.

Trong đó Bộ Giáo dục và Đào tạo được phân công triển khai xây dựng nhiều nghị định, trong đó, có nghị định về miễn phí sách giáo khoa. Dự kiến tháng 4/2026 Bộ sẽ tham mưu Chính phủ ban hành nghị định này.

Bỏ bằng tốt nghiệp THCS

Một nội dung đáng chú ý khác được quy định trong Luật là bỏ bằng tốt nghiệp trung học cơ sở và thay bằng xác nhận hoàn thành chương trình. Việc này nhằm hợp quy định giáo dục bắt buộc ở bậc trung học cơ sở, giảm áp lực cho học sinh và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục nêu rõ: Văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân gồm bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng trung học nghề, bằng trung cấp, bằng cao đẳng, bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ, văn bằng chương trình đào tạo chuyên sâu của một số ngành, lĩnh vực đặc thù.

Bên cạnh đó, Luật cũng quy định văn bằng, chứng chỉ được cấp dưới dạng giấy hoặc dạng số, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và tạo điều kiện thuận lợi cho việc xác thực, tra cứu văn bằng, chứng chỉ.

Cùng với đó tăng thực quyền cho hiệu trưởng nhà trường, người đứng đầu cơ sở giao dục trong xác nhận hoàn thành THCS, cấp bằng tốt nghiệp THPT nhằm nâng cao quyền chủ động gắn với trách nhiệm giải trình của người đứng đầu cơ sở giáo dục.

Một nội dung khác là giao Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc thực hiện chương trình giáo dục cấp THCS và chương trình giáo dục thuộc chương trình để cấp văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân tại cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học, thay vì phải được cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục có thẩm quyền cho phép.

Qua đó cắt giảm thủ tục xin - cho, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các mô hình đào tạo linh hoạt, tích hợp nhưng vẫn đảm bảo kiểm soát chất lượng.