VĐV đội tuyển quốc gia nhận lương bao nhiêu theo quy định mới?

Từ ngày 15/2, Nghị định số 349/2025/NĐ-CP về Quy định chế độ, chính sách đối với thành viên đội thể thao tham gia tập trung tập huấn, thi đấu có hiệu lực. Điều này giúp các vận động viên, đặc biệt là tuyển thủ quốc gia, được tăng thêm đáng kể.

Theo quy định mới, mỗi tấm huy chương tầm cỡ ASIAD, Olympic thực sự có giá trị về mặt kinh tế. Mỗi suất thi đấu cho đội tuyển quốc gia càng trở nên có giá hơn, xứng đáng để các vận động viên hướng tới với sự cống hiến hết mình, tập trung toàn lực cho công tác chuyên môn.

Sau khi Nghị định 349/2025/NĐ-CP có hiệu lực, giải đấu lớn đầu tiên mà các vận động viên hướng đến là ASIAD 20 (diễn ra tại Nhật Bản vào tháng 10 năm 2026). Ở kỳ Á vận hội gần nhất, thể thao Việt Nam có 3 huy chương vàng, trong đó đội tuyển karate được kỳ vọng bảo vệ thành công chức vô địch nội dung đồng đội nữ năm nay.

Động lực cho các nữ vận động viên này sẽ là khoản tiền lương, tiền công và các chế độ lên tới hơn 1,6 triệu đồng/ngày, cộng thêm hơn 20 triệu đồng mỗi tháng ở đội tuyển quốc gia.

Ví dụ trường hợp của vận động viên Nguyễn Thị Phương, trong thời gian tập huấn và thi đấu thông thường, cô được hưởng lương 550.000 đồng/ngày và chế độ dinh dưỡng 400.000 đồng/ngày.

Tuy nhiên, tổng tiền lương và trợ cấp của Nguyễn Thị Phương sẽ tăng lên khi bước vào giai đoạn chuẩn bị cho ASIAD. Cụ thể, mức lương của VĐV này được nhân lên 1,5 lần thành 825.000 đồng nếu được xếp vào nhóm có khả năng giành huy chương vàng. Chế độ dinh dưỡng tương ứng là 800.000 đồng/ngày.

Tổng cộng chế độ mà Nguyễn Thị Phương nhận được - nếu tiếp tục được triệu tập lên đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho ASIAD 20 và được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá có khả năng cạnh tranh huy chương vàng - là 1.625.000 đồng (chưa tính tiền công tập luyện thêm giờ và chế độ thực phẩm chức năng bổ sung).

Ngoài ra, cũng theo quy định mới, nữ tuyển thủ này được nhận trợ cập 20 triệu đồng/tháng (dành cho các vận động viên có huy chương vàng ASIAD, áp dụng đến trước kỳ Á vận hội tiếp theo). Chế độ chăm sóc bảo đảm sức khỏe và sinh lý cho các vận động viên nữ của đội tuyển quốc gia là 1,1 triệu đồng/tháng. Tổng cộng là 21,1 triệu đồng.