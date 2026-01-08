Những công nghệ kỳ lạ nhất tại CES 2026

(VTC News) -

CES 2026 đang diễn ra tại Las Vegas và triển lãm công nghệ lớn nhất thế giới một lần nữa thu hút sự chú ý với những đổi mới táo bạo và độc đáo. Năm nay, hơn 4.500 nhà triển lãm – trong đó có 1.400 công ty khởi nghiệp – tham gia sự kiện.

Từ kẹo mút phát nhạc đến robot giặt đồ (và thậm chí nhảy K-pop), những công nghệ bắt mắt và gây ngạc nhiên nhất đã được trưng bày tại đây.

Kẹo mút phát nhạc khi ăn

Lollipop Star vừa ăn kẹo vừa nghe nhạc qua răng. (Nguồn: Lava Brand)

CES vốn nổi tiếng với những màn hình hào nhoáng và robot tương lai, nhưng một thiết bị lại gây chú ý theo cách rất khác. Lollipop Star đúng như tên gọi: một loại kẹo mút có thể phát nhạc khi bạn ăn.

Sử dụng công nghệ “dẫn truyền qua xương”, chiếc kẹo cho phép người dùng nghe các bài hát – từ Ice Spice đến Akon – khi liếm hoặc cắn. Cassie Lawrence, người phát ngôn của Lollipop Star, cho biết: “Khi ăn kẹo, bạn sẽ bắt đầu nghe nhạc và thưởng thức âm thanh ngay trong lúc nhấm nháp.”

Loại kẹo này truyền rung động từ răng hàm qua hộp sọ đến tai trong, tạo cảm giác như nghe nhạc bằng tai nghe.

Robot giặt giũ CLOiD

Robot LG CLOiD gấp khăn tại CES 2026. (Nguồn: Engadget)

LG ra mắt CLOiD, trợ lý gia đình dùng AI có thể rửa bát, nấu ăn và gấp quần áo. Công ty gọi đây là “cái nhìn thoáng qua về tương lai” và hứa hẹn một “ngôi nhà không cần lao động”.

CLOiD có cánh tay giống người với đầy đủ khớp vai, khuỷu tay, cổ tay, năm ngón tay độc lập và đế bánh xe tự động. Đầu robot đóng vai trò trung tâm AI, tích hợp với hệ sinh thái LG ThinQ.

Bản sao AI thay thế trong công việc

MyPersonas, một nền tảng có thể tạo ra bản sao kỹ thuật số được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo. (Nguồn: MyPersonas)

IgniteTech giới thiệu MyPersonas, nền tảng tạo bản sao kỹ thuật số của nhân viên bằng video, giọng nói và tài liệu. Bản sao này có thể trả lời câu hỏi, trò chuyện qua video và phản hồi bằng 160 ngôn ngữ, thậm chí mô phỏng cử chỉ và phong cách nói.

Công ty cho biết hệ thống giúp giảm tải cho nhân sự, đặc biệt là quản lý nhân sự phải xử lý nhiều câu hỏi lặp lại.

Chó robot Labrador hỗ trợ tinh thần

Một chú chó Labrador Retriever robot do Tombot chế tạo. (Nguồn: Kenny Fried)

Tombot mang đến Jennie, chú chó Labrador robot giống thật, được thiết kế để hỗ trợ tinh thần cho những người không thể nuôi thú cưng. Jennie có cảm biến để phản ứng khi được chạm và có thể thực hiện một số lệnh thoại.

CEO Tom Stevens chia sẻ: “Jennie được lấy cảm hứng từ mẹ tôi, người mắc Alzheimer và không thể nuôi chó thật nữa. Tôi nhận ra có một nhu cầu lớn chưa được đáp ứng.”

Máy cắt tóc AI

Người dùng chỉ cần chọn kiểu tóc trên ứng dụng, phần còn lại sẽ do AI của Glyde xử lý. (Nguồn: Glyde)

Startup Glyde ra mắt máy cắt tóc thông minh đầu tiên trên thế giới. Người dùng chọn kiểu tóc trên ứng dụng, máy sẽ tự động điều chỉnh tốc độ, góc cắt để tránh lỗi.

Máy có hệ thống cảm biến theo dõi tốc độ, góc nghiêng và chuyển động. Nếu bạn di chuyển quá nhanh, lưỡi dao sẽ tự động rút lại; nếu góc cắt sai, máy sẽ giảm lực cắt để tránh hỏng kiểu tóc.

Nosh – robot AI nấu ăn

Nosh - đầu bếp AI cho người bận rộn. (Nguồn: Engadget)

Tại CES 2026, Nosh – một robot nấu ăn ứng dụng trí tuệ nhân tạo – đã được giới thiệu. Thiết bị này có thể chuẩn bị hơn 500 món ăn bằng cách cho nguyên liệu vào các khay riêng biệt, sau đó hệ thống sẽ tự động nấu. Nosh được trang bị khoang chứa nước, dầu, giá gia vị và camera computer vision để giám sát quá trình nấu, cùng cánh tay trộn giúp món ăn chín đều.